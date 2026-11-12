Mut zum nächsten Schritt

Ein neuer Blick aus Unternehmen
Manchmal führt die Karriere in eine Richtung, die man ursprünglich gar nicht geplant hatte. Karin Probst startete 2008 als Juristin bei McDonald’s und übernahm später die Leitung der Rechtsabteilung. Als ihr 2022 die Führung des Personalbereichs angeboten wurde, musste sie nicht lange überlegen: „Ich habe sofort zugesagt.“ Heute beschäftigt sie sich mit einer Frage, die weit über Verträge und Paragrafen hinausgeht: Was brauchen Menschen, um gemeinsam erfolgreich zu sein?
Als Chief People Officer (CPO) verantwortet Probst die Personalstrategie für fast 10.000 Mitarbeiter:innen. Ihre juristische Erfahrung hilft ihr dabei, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Doch im Mittelpunkt stehen nun Unternehmenskultur, Führung und Entwicklungsmöglichkeiten. Denn klare Regeln allein reichen nicht aus. Entscheidend ist, dass das, wofür ein Unternehmen steht, für die Menschen auch im Arbeitsalltag spürbar wird.
Was Beschäftigte brauchen, um gerne zu arbeiten, klingt zunächst einfach: Respekt, Verlässlichkeit und das Gefühl, gesehen zu werden. Bei McDonald’s soll sich das aber vor allem in konkreten Maßnahmen zeigen – von kostenlosen Deutschkursen über die Förderung von Menschen mit Behinderungen bis hin zu flexiblen Arbeitszeiten und Aufstiegsmöglichkeiten.
Dabei gehe es nicht darum, Menschen auf Zahlen zu reduzieren, sondern Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Jungen Frauen, die sich beruflich mehr zutrauen möchten, rät Probst, ihre Ambitionen nicht für sich zu behalten: "Kenne deine Ziele und sprich sie klar aus. Nicht nur ein Mal, sondern immer wieder.“
Erst verstehen, dann gestalten
Manchmal muss man erst aufbrechen, um herauszufinden, wohin die Reise gehen soll. Ellen Staudenmayer packte ihren Rucksack und reiste durch Asien und Mittelamerika, um Abstand zu gewinnen und sich klarzumachen, was sie wirklich will. „Man muss nicht immer schon den ganzen Weg kennen. Man muss neugierig bleiben und den Mut haben, den nächsten Schritt zu gehen.“
Diese Haltung prägt auch ihren Führungsstil. Seit 2024 steht sie an der Spitze von McDonald’s Österreich. Zuvor war sie u. a. bei IKEA in Deutschland und China sowie bei trivago tätig. Bei McDonald’s Deutschland führte sie als erste Frau das Operations-Team. Die unterschiedlichen Länder, Unternehmen und Kulturen haben ihr gezeigt, dass Erfahrung nicht bedeutet, schon alle Antworten zu kennen, sondern zuerst neugierig zu sein: auf Menschen, auf Märkte und darauf, wie Dinge funktionieren. „
Gute Führung beginnt genau damit: zuhören, Fragen stellen und Menschen mitnehmen.“ Was sie dabei antreibt, ist der Anspruch, Dinge besser zu hinterlassen, als sie sie vorgefunden hat. „Wir bauen heute den Mäci für die nächste Generation.“ Dabei müsse eine Führungskraft nicht immer über alle Antworten verfügen, sagt Staudenmayer. Entscheidend sei, Orientierung zu geben und Menschen zu bestärken, über sich hinauszuwachsen.
Es gehe darum, was tatsächlich ankommt: etwa wenn eine Veränderung den Arbeitsalltag der Restaurantteams spürbar verbessert. Junge Frauen ermutigt sie, Verantwortung zu übernehmen. „Gerade Frauen warten häufig darauf, sich wirklich bereit zu fühlen. Aber dieser perfekte Moment kommt meistens nicht.“
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Der eigene Weg ist eine Stärke
Als Anabela Delic 1997 als Crew Member bei McDonald’s in Wien anfing, hatte sie keinen großen Karriereplan. Sie war aus Bosnien-Herzegowina nach Österreich gekommen, musste anfängliche Sprachbarrieren überwinden und wollte ihren Weg finden. Schnell bemerkte sie, dass bei McDonald’s zählt, was man leistet. Die Neugier auf neue Aufgaben und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, brachten sie Schritt für Schritt weiter. „Was mich motiviert hat, war nie ein großes Karriereziel.
Es war die Neugier.“ Ihr Weg führte sie von der Restaurantleitung in verschiedene Verantwortungsbereiche der Zentrale. Selbst ihr Bachelorstudium absolvierte sie berufsbegleitend, während sie längst Führungsverantwortung trug. Heute ist sie Chief Restaurant Officer (CRO), verantwortet Operations, Franchising und Development und kennt das Unternehmen aus nahezu jeder Perspektive. „Einfach anfangen und neugierig bleiben“, lautet deshalb ihr Rat an junge Menschen, die noch nicht wissen, wohin sie beruflich wollen.
In ihrer Funktion muss sie das Zusammenspiel des gesamten Unternehmens im Blick behalten. Denn damit der Service vor Ort funktioniert, müssen viele Bereiche ineinandergreifen. Ein Maßstab ist für sie dabei unverändert geblieben: Ein gutes Restaurant ist eines, in dem die Mitarbeiter:innen stolz auf ihre Arbeit sind und in das die Gäste gerne wiederkommen. Rückblickend erkennt Delic gerade in ihrem nicht ganz geradlinigen Karriereweg eine besondere Stärke. Lange hatte sie das Gefühl, ihn rechtfertigen zu müssen. Heute sieht sie es anders: „Genau das gibt mir eine Glaubwürdigkeit und Kraft, die man nicht studieren kann.“