Mut zum nächsten Schritt

Manchmal führt die Karriere in eine Richtung, die man ursprünglich gar nicht geplant hatte. Karin Probst startete 2008 als Juristin bei McDonald’s und übernahm später die Leitung der Rechtsabteilung. Als ihr 2022 die Führung des Personalbereichs angeboten wurde, musste sie nicht lange überlegen: „Ich habe sofort zugesagt.“ Heute beschäftigt sie sich mit einer Frage, die weit über Verträge und Paragrafen hinausgeht: Was brauchen Menschen, um gemeinsam erfolgreich zu sein?

Als Chief People Officer (CPO) verantwortet Probst die Personalstrategie für fast 10.000 Mitarbeiter:innen. Ihre juristische Erfahrung hilft ihr dabei, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Doch im Mittelpunkt stehen nun Unternehmenskultur, Führung und Entwicklungsmöglichkeiten. Denn klare Regeln allein reichen nicht aus. Entscheidend ist, dass das, wofür ein Unternehmen steht, für die Menschen auch im Arbeitsalltag spürbar wird.

Was Beschäftigte brauchen, um gerne zu arbeiten, klingt zunächst einfach: Respekt, Verlässlichkeit und das Gefühl, gesehen zu werden. Bei McDonald’s soll sich das aber vor allem in konkreten Maßnahmen zeigen – von kostenlosen Deutschkursen über die Förderung von Menschen mit Behinderungen bis hin zu flexiblen Arbeitszeiten und Aufstiegsmöglichkeiten.

Dabei gehe es nicht darum, Menschen auf Zahlen zu reduzieren, sondern Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Jungen Frauen, die sich beruflich mehr zutrauen möchten, rät Probst, ihre Ambitionen nicht für sich zu behalten: "Kenne deine Ziele und sprich sie klar aus. Nicht nur ein Mal, sondern immer wieder.“