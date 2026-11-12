Julia Hoffmann: Mit klaren Zielen zu mehr Frauengesundheit

Julia Hoffmann :

Mein Kernauftrag ist einfach formuliert: Alles, was BIOGENA anbietet und sagt, soll auf belastbarer Evidenz beruhen. Dazu bündle ich gruppenweit Forschung & Entwicklung, Studien, Produktentwicklung, Medical und Regulatory Affairs, Evidence & Education sowie Marketing & PR.

Drei Schwerpunkte sind mir besonders wichtig:

Diagnostik und Produkt verbinden. Wir werden zukünftig integrierte Diagnostiklösungen entwickeln, gemeinsam mit einem Marktführer in der Labordiagnostik mit Fokus auf Präventivmedizin. Ziel ist: messen, dann gezielt ergänzen.

Eigene Evidenz weiter etablieren. Ein Beispiel ist die aktuelle Studie der Technischen Universität München zu BIOGENA ONE – randomisiert, doppelblind und placebokontrolliert, unter anderem zu Coenzym-Q10-Status, Gefäßsteifigkeit und Schlafqualität.

Wissen zugänglich machen. Über die BIOGENA ACADEMY für Ärzt:innen, Therapeut:innen, Kund:innen und Mitarbeiter:innen, über „The Wellbeing Code“ als Podcast und Vodcast und künftig über BIOGENA TV.

Quer darüber liegt der verantwortungsvolle Einsatz von Künstlicher Intelligenz – mit klaren Regeln bei Datenschutz und Qualität und mit dem Menschen in der Verantwortung: „Human in the Loop“ ist für uns ein Muss. Und ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt: Frauengesundheit soll bei uns kein Nischenthema sein, sondern ein Grundprinzip in Forschung und Produktentwicklung.