Julia Hoffmann: Mit klaren Zielen zu mehr Frauengesundheit

Neue Rolle – Klarer Auftrag.
Julia Hoffmanns beruflicher Weg begann in der Wirtschaft und Kommunikation. Über verschiedene Führungspositionen fand die Salzburgerin schließlich ihren Platz in der Gesundheitsbranche. Seit elf Jahren ist sie Teil der Biogena Group, seit neun Jahren arbeitet sie in Geschäftsführungsfunktionen, und seit fünf Jahren gehört sie dem Vorstand an. Parallel zu ihrer Managementkarriere erweiterte Hoffmann ihr wissenschaftliches Profil durch Aus- und Weiterbildungen im Gesundheitsbereich – etwa als Female Health Coach oder Longevity Coach. Aktuell studiert die Salzburgerin Ernährungswissenschaften – „weil mich auch dieses Thema brennend interessiert“.
Dass sie im Oktober die wissenschaftliche Gesamtverantwortung bei Biogena übernommen hat, beweist ihre Offenheit für Neues und die Bereitschaft, sich die dafür nötigen Expertisen anzueignen. „Meine Begeisterungsfähigkeit, mein Engagement und der Anspruch an meine Leistung sind hoch. Sicher auch ein Grund, weshalb ich die Führung zunächst ohne naturwissenschaftlichen Hintergrund übernehmen konnte.“ Besonders geprägt haben die 37-Jährige zwei Dinge: die Arbeit an HR und Unternehmenskultur – „Wissenschaft wirkt nur, wenn Menschen sie mittragen“ – und die Mitgestaltung der ersten Biogena Plazas als Longevity Day Spas. „Schön zu sehen, wie aus Forschung ein Ort wird, an dem Menschen Prävention ganz konkret erleben.“
Vereinbarkeit einfordern
Auch ihre Sicht auf weibliche Karrierewege ist bemerkenswert pragmatisch. Frauen sollten ihre Entwicklung aktiv einfordern und ihre beruflichen Ziele klar kommunizieren, so ihr Credo. Ebenso wichtig seien Sparringspartner, Disziplin, Fokus und die Fähigkeit, flexibel zu bleiben. Dabei spricht Hoffmann offen über Vorurteile, die Frauen mit familiärer Verantwortung noch immer begegnen. Als sie Bonusmama wurde, sei ihre Belastbarkeit von außen infrage gestellt worden. „Verantwortung für Kinder bedeutet nicht, den Job weniger gut zu machen.“ Allein mit gutem Zeitmanagement sei es aber nicht getan: „Vereinbarkeit darf keine Privatleistung von Frauen sein. Es braucht flächendeckende, ganztägige Kinderbetreuung, Arbeitgeber, die Führung auch in flexiblen Modellen ermöglichen, und Väter, die selbstverständlich Karenz und Care-Arbeit übernehmen.“
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Frauenspezifische Forschung
Wie sehr Hoffmann das Thema Gesundheit auch als Bildungsauftrag versteht, beweist ihr Engagement für neue Kommunikationsformate. Sie ist Gründerin und Host des Podcasts und Vodcasts „The Wellbeing Code by Biogena“, der wissenschaftliche Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden einem breiten Publikum näherbringt. Darüber hinaus verantwortet sie Bildungsangebote der Biogena Academy, die Wissen für unterschiedliche Zielgruppen vermitteln. Und mit „Female Longevity“ (ab 27. Jänner 2027, Styria Verlag, € 26,–) setzt Hoffmann diesen Anspruch in Buchform um. Gemeinsam mit Dr. med. univ. Patrick Bantsich zeigt sie, wie Frauen ihre Gesundheit frühzeitig und kontinuierlich stärken können. Hoffmann sieht einen weiteren wichtigen Aspekt in ihrem Buchprojekt: „Frauen waren in klinischen Studien lange unterrepräsentiert, oft mit dem Argument, ihr Zyklus störe die Daten. Diese Gender-Health-Gap wollen Patrick Bantsich und ich sichtbar machen.“ Mit ihrer neuen Verantwortung bei Biogena will Hoffmann dazu beitragen, dass aus wissenschaftlichen Erkenntnissen konkrete Fortschritte werden und Frauengesundheit endlich den Stellenwert erhält, den sie verdient.
Welche Stationen Ihres bisherigen Karrierewegs haben Sie am meisten geprägt – und was davon bringen Sie heute in Ihre neue Rolle ein?
Mein Weg zu BIOGENA begann mit einer persönlichen Erfahrung: Bei meinen jahrelangen Hautentzündungen brachte erst eine BIOGENA-Partnerärztin die Wende. Seit 2015 bin ich im Unternehmen – vom CSR-Management über die Geschäftsführung unserer Stores und unseres damaligen Wissenschaftsteams Miracon Science bis in den Vorstand der BIOGENA Group – zuerst als COO, heute als CSO. Besonders geprägt haben mich zwei Dinge: die Arbeit an HR und Unternehmenskultur – denn Wissenschaft wirkt nur, wenn Menschen sie mittragen – und die Mitgestaltung unserer ersten BIOGENA PLAZAs als Longevity Day Spas. Dort habe ich erlebt, wie aus Forschung ein Ort wird, an dem Menschen Prävention ganz konkret erleben. Parallel habe ich mich zur Ernährungsberaterin, zum Female Health Coach und zum Longevity Coach ausgebildet.
Aktuell studiere ich Ernährungswissenschaften – weil mich das Thema brennend interessiert. Als CSO verbinde ich dieses Wissen mit dem unternehmerischen Gesamtblick: Ich weiß, was es braucht, damit aus einer Erkenntnis ein Produkt, ein Service oder ein Gespräch mit einer Kundin wird.
Sie arbeiten bereits seit über elf Jahren bei BIOGENA. Was fasziniert Sie noch immer an Ihrem Unternehmen und Ihrer Aufgabe?
Dass BIOGENA nie stehen geblieben ist. Als ich angefangen habe, waren wir vor allem herstellender Anbieter von Premium-Mikronährstoffen. Heute sind wir ein ganzheitliches Gesundheitsunternehmen mit einem eigenen Gesundheitsökosystem: von der Diagnostik über Präventions-, Longevity- und Wellbeing-Angebote bis zur Wissensvermittlung – mit Standorten unter anderem in Wien, Graz, München, Düsseldorf, Berlin und London. Was mich bis heute berührt, ist die Haltung dahinter. Wir produzieren unsere Premium-Mikronährstoffe in der eigenen Produktion in der Good Health World in Koppl bei Salzburg, mit dem Anspruch, dass jedes Produkt einer kritischen wissenschaftlichen Prüfung standhält. Und ich erlebe jeden Tag, dass Menschen zu uns kommen, weil sie Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen wollen. Sie dabei mit fundiertem Wissen zu begleiten, ist für mich eine der sinnvollsten Aufgaben, die ich mir vorstellen kann.
Welche Schwerpunkte möchten Sie in Ihrer neuen Position als Chief Scientific Officer bei BIOGENA setzen? Was weiterentwickeln?
Mein Kernauftrag ist einfach formuliert: Alles, was BIOGENA anbietet und sagt, soll auf belastbarer Evidenz beruhen. Dazu bündle ich gruppenweit Forschung & Entwicklung, Studien, Produktentwicklung, Medical und Regulatory Affairs, Evidence & Education sowie Marketing & PR.
Drei Schwerpunkte sind mir besonders wichtig:
Diagnostik und Produkt verbinden. Wir werden zukünftig integrierte Diagnostiklösungen entwickeln, gemeinsam mit einem Marktführer in der Labordiagnostik mit Fokus auf Präventivmedizin. Ziel ist: messen, dann gezielt ergänzen.
Eigene Evidenz weiter etablieren. Ein Beispiel ist die aktuelle Studie der Technischen Universität München zu BIOGENA ONE – randomisiert, doppelblind und placebokontrolliert, unter anderem zu Coenzym-Q10-Status, Gefäßsteifigkeit und Schlafqualität.
Wissen zugänglich machen. Über die BIOGENA ACADEMY für Ärzt:innen, Therapeut:innen, Kund:innen und Mitarbeiter:innen, über „The Wellbeing Code“ als Podcast und Vodcast und künftig über BIOGENA TV.
Quer darüber liegt der verantwortungsvolle Einsatz von Künstlicher Intelligenz – mit klaren Regeln bei Datenschutz und Qualität und mit dem Menschen in der Verantwortung: „Human in the Loop“ ist für uns ein Muss. Und ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt: Frauengesundheit soll bei uns kein Nischenthema sein, sondern ein Grundprinzip in Forschung und Produktentwicklung.
Was fasziniert Sie an der Forschung zu Longevity und Frauengesundheit und -schönheit besonders?
Dass sie eine Frage stellt, die lange niemand gestellt hat: Wie leben Frauen nicht nur lang, sondern lang gesund? Frauen leben im Schnitt länger als Männer, verbringen aber auch mehr Lebensjahre mit gesundheitlichen Einschränkungen. Genau dort setzt Female Longevity an – bei der Healthspan, nicht nur bei der Lebensspanne. Besonders spannend finde ich, dass der weibliche Körper in Phasen denkt. Zyklus, Schwangerschaft, Perimenopause und Menopause verändern Knochen, Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Gehirn und Haut. Jeder dieser Übergänge ist auch ein Window of Opportunity – ein Fenster, in dem Prävention besonders viel bewirken kann. Und Schönheit gehört für mich genau hier dazu. Haut, Haare und Nägel sind sichtbare Spiegel innerer Prozesse. Wenn der Östrogenspiegel sinkt, verliert die Haut deutlich an Kollagen. Schönheit von innen ist für mich deshalb kein Marketingbegriff, sondern Ausdruck davon, wie gut es dem Körper insgesamt geht – und für mich die schönste Ausstrahlung, weil sie echt ist.
Hat Ihr Wissen Ihren eigenen Blick auf Gesundheit und das Älterwerden verändert?
Ja – und ehrlich gesagt nicht nur mein Wissen, sondern auch meine eigene Geschichte. Mit 33 bekam ich eine Zufallsdiagnose: Osteopenie, also eine verminderte Knochendichte. Mit 35 hatte ich meine erste Fraktur. Dazwischen habe ich das Thema weggeschoben. Knochengesundheit war für mich etwas für später, wenn ich einmal älter bin. Und das als Geschäftsführerin eines Gesundheitsunternehmens. Heute weiß ich: Unsere Knochenmasse erreicht etwa um das 30. Lebensjahr ihren Höhepunkt. Alles, was wir davor und danach tun, entscheidet mit, wie stabil wir alt werden. Diese Erfahrung war einer der Gründe für unser Buch „Female Longevity“. Praktisch heißt das für mich: Ich lasse mich halbjährlich umfassend durchchecken und passe meine Mikronährstoffe gezielt an. Dazu kommen klare Routinen: sieben bis acht Stunden Schlaf, mindestens 8.000 Schritte am Tag, zweimal pro Woche Krafttraining – nicht zuletzt für meine Knochen – und kleine Regenerationsfenster mit Breathwork, das ich neu für mich entdeckt habe. Und ich setze meine Energie bewusster ein als früher und setze klarere Prioritäten. Älterwerden sehe ich nicht mehr als etwas, das einfach passiert, sondern als etwas, das ich mitgestalten kann.
Was hat die moderne Longevity-Forschung in den vergangenen Jahren grundlegend verändert?
Der größte Wandel ist ein Perspektivwechsel: Altern gilt nicht mehr als unvermeidlicher Verfall, sondern als biologischer Prozess, den wir verstehen und beeinflussen können. Die Forschung hat Kennzeichen des Alterns beschrieben – etwa chronische stille Entzündungen, nachlassende Energieproduktion in den Mitochondrien oder veränderte Genregulation. Viele davon reagieren auf Ernährung, Bewegung, Schlaf und Nährstoffversorgung. Bahnbrechend finde ich, dass sich das biologische Alter zunehmend messen lässt und vom kalendarischen Alter stark abweichen kann. Zwei Frauen mit 50 können biologisch sehr unterschiedlich alt sein. Diese Messmethoden sind noch nicht perfekt, aber sie verändern die Frage grundlegend: weg von „Wie alt bin ich?“, hin zu „Wie altere ich – und was kann ich daran ändern?“ Genauso wichtig ist eine eher stille Erkenntnis: Muskeln sind ein zentrales Organ für gesundes Altern. Sie schützen Knochen, Stoffwechsel und Selbstständigkeit – gerade für Frauen ab der Lebensmitte. Und die optimale Nährstoffversorgung ist biochemisch gesehen ohnehin das Fundament.
Welche Forschungslücken gibt es bei Frauengesundheit heute noch?
Die größte Lücke ist strukturell: Medizin wurde über Jahrzehnte am männlichen Körper erforscht. Frauen wurden in klinischen Studien lange unterrepräsentiert, oft mit dem Argument, ihr Zyklus störe die Daten. Die Folgen spüren wir bis heute – etwa beim Herzinfarkt, dessen Symptome sich bei Frauen häufig anders zeigen und deshalb später erkannt werden. Diesen Gender Health Gap wollen Dr. med. univ. Patrick Bantsich und ich mit unserem Buch sichtbar machen. Konkret wünsche ich mir Durchbrüche in drei Bereichen: ein besseres Verständnis der Perimenopause, die oft schon Anfang 40 beginnt und kaum erforscht ist; schnellere Diagnosen bei Erkrankungen wie Endometriose, die häufig erst nach vielen Jahren erkannt wird; und geschlechtsspezifische Referenzwerte, auch für Mikronährstoffe. Bei BIOGENA möchte ich dazu beitragen, indem wir Frauen in unseren Studien gezielt berücksichtigen, Lebensphasen in der Produktentwicklung mitdenken und frauenspezifische Diagnostik und Mikronährstoffe enger verbinden. Der Gender Health Gap betrifft Forschung, Diagnostik, Therapie und Alltag – und auf jeden dieser Pfeiler haben wir bei BIOGENA mittlerweile wichtigen Einfluss.
Welche Mikronährstoffe verdienen aus Ihrer Sicht bei Frauen besondere Aufmerksamkeit?
Vorweg: Die beste Antwort ist immer eine individuelle. Ich empfehle, erst zu messen und dann gezielt zu ergänzen. Es gibt aber Nährstoffe, die bei Frauen besonders häufig zum Thema werden:
Eisen: Durch die Menstruation haben viele Frauen niedrige Eisenspeicher, oft ohne es zu wissen. Ein Ferritinwert zeigt, wie voll die Speicher sind.
Vitamin D und Calcium: Sie sind die Basis für gesunde Knochen – ein Thema, das man nicht erst in der Menopause ernst nehmen sollte.
Omega-3-Fettsäuren: Wichtig für Herz und Gehirn. Der Omega-3-Index zeigt, wie gut man versorgt ist.
Magnesium: Häufig knapp, besonders bei Stress – Magnesium gilt als das Antistressmineral.
Das sind für mich die absoluten Basics, ergänzt um Protein und Ballaststoffe. Der weitere Bedarf verändert sich mit den Lebensphasen. Was mit 25 passt, ist mit 50 oft nicht mehr das Richtige. Und kein Präparat ersetzt die Grundlagen. In „Female Longevity“ beschreiben wir sie als Haus der Gesundheit mit fünf Säulen: Ernährung und Nährstoffe, Bewegung, Schlaf und Regeneration, soziale Beziehungen sowie Sinn und Selbstwirksamkeit.
Wenn Sie eine einzige Erkenntnis aus der aktuellen Frauengesundheitsforschung möglichst vielen Frauen zugänglich machen könnten – welche wäre das?
Dass die Weichen für ein gesundes Älterwerden viel früher gestellt werden, als wir denken. Die Knochenmasse erreicht um das 30. Lebensjahr ihren Höhepunkt, und die hormonelle Umstellung beginnt oft schon Anfang 40 – lange bevor die Menopause spürbar wird. Vieles, was wir mit 70 erleben, entscheidet sich also mit 30, 40 und 50. Das ist keine schlechte Nachricht, sondern eine gute: Es bedeutet, dass wir Zeit haben, etwas zu tun. Ich hätte mir gewünscht, das selbst früher zu wissen. Genau deshalb haben wir „Female Longevity“ geschrieben: Das Buch geht Körpersystem für Körpersystem durch, was Frauen in jeder Lebensphase konkret tun können. Es erscheint am 27. Jänner 2027 und ist bereits vorbestellbar.
Wie erkennen Konsumentinnen, ob eine gesundheitsbezogene Aussage wissenschaftlich fundiert ist oder lediglich gut vermarktet wird?
Ein paar einfache Fragen helfen sehr:
Klingt es zu gut, um wahr zu sein? In der EU dürfen Nahrungsergänzungsmittel nur zugelassene, geprüfte Gesundheitsaussagen tragen. Worte wie „heilt“, „entgiftet“ oder „stoppt das Altern“ sind ein Warnsignal.
Gibt es Studien am Menschen? Eine Zellkultur oder ein Tierversuch ist ein Anfang, aber kein Beweis für die Wirkung beim Menschen.
Passen Dosis und Form? Eine Studie mit hoher Dosis sagt wenig über ein Produkt mit einem Bruchteil davon.
Ist die Qualität nachvollziehbar? Seriöse Hersteller legen offen, wo und von wem produziert wird und wie geprüft wird – idealerweise durch unabhängige Laboranalytik.
Bei BIOGENA lassen wir unsere Produkte zusätzlich von unabhängigen externen Laboren prüfen, vom Wareneingang bis zur Endkontrolle. Sportprodukte und BIOGENA ONE sind zudem auf der Kölner Liste® gelistet. Mein Anspruch als CSO ist, dass wir lieber einmal „noch nicht“ sagen, als etwas zu versprechen, das die Daten nicht hergeben.