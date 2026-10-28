Alle an die Arbeit

Der Arbeitsmarkt gestaltet sich für Frauen aktuell schwierig. Zuletzt ist die Arbeitslosigkeit bei Frauen gestiegen, während sie bei Mannern leicht zurückgegangen ist. Darauf geht man beim Arbeitsmarktservice ganz besonders ein. „Frauen, egal welchen Alters, sind am Arbeitsmarkt mit Vorurteilen konfrontiert", sagt Ina Freudenschuss, Referentin und Expertin für gleichstellungsorientierte Arbeitsmarktpolitik beim AMS. Dazu gehört etwa die Vorstellung, Frauen würden nicht genauso viel geben wie gleichqualifizierte gleichaltrige Männer." In einem höheren Alter komme die Annahme hinzu, dass Frauen früher in Pension gehen würden, was erneut Zweifel an der Verlässlichkeit und Beständigkeit eines möglichen Arbeitsverhältnisses aufkommen lassen kann. Doch laut Freudenschuss lag das reale Pensionsantrittsalter von Männern und Frauen zuletzt nur zwei Jahre auseinander Bei Männern waren es 63,4 Jahre und bei Frauen 61 Jahre. Aufgrund dieser Herausforderungen begegnet das AMS bewusst strukturellen Problemen von Frauen.

Wir sprechen das in der Beratung von Betrieben sehr intensiv an", sagt Freudenschuss. Selbes gelte ebenso für andere diskriminierte Gruppen auf dem Arbeitsmarkt. "Gleichzeitig weisen wir auf die unbestreitbaren Vorzüge von älteren Arbeitssuchenden hin, etwa ihre hohe berufliche Erfahrung oder ihre persönlichen Kompetenzen." Die Aufnahme von älteren Bewerber:innen werde auch aktiv durch AMS-Fördermittel unterstützt. Für altere Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder einer langen Arbeitslosigkeit könne es sinnvoll sein, vorübergehend im zweiten Arbeitsmarkt, also in sozialökonomischen Betrieben, eine geförderte Beschäftigung aufzunehmen, so die Expertin. Auch dabei unterstützt das AMS.