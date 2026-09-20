Zwischen Konzernzentrale und Cockpit: Zwei Role Models im Gespräch

Auf den ersten Blick haben Monika Unterholzner und Nicola Winter nicht viel gemeinsam, und doch könnten sie Kolleg:innen sein. Denn für beide sind Teamwork, Vertrauen und Führungskompetenz essenziell. Während Unterholzner als stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke von ihrem Büro aus agiert, musste Winter während ihrer Laufbahn auch schon einmal in Schallgeschwindigkeit risikoreiche Entscheidungen treffen: Von 2004 bis 2018 war sie Kampfpilotin bei der deutschen Bundeswehr und damit die zweite Frau, die diese Position jemals innehatte.

Heute sagt sie: „Ich bin hundertprozentig eine Quotenfrau, und ich bin das sehr gerne. Denn ich konnte diese Karriere nur machen, weil eine Frau 1998 die deutsche Bundeswehr vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagte und forderte, dass wir diesen Job auch machen dürfen.“ Für Nicola Winter ist klar: „The sky is no limit“: 2022 wurde sie von der Europäischen Weltraumorganisation ESA als Reserveastronautin nominiert und wartet seither auf ihren Einsatz in anderen Sphären.

Als Speakerin teilt die Mutter einer Sechsjährigen ihre Erfahrungen auf großen Bühnen und ermutigt andere Frauen, ebenfalls nach den Sternen zu greifen – zuletzt im Zuge einer Veranstaltung für Mitarbeiterinnen der Wiener Stadtwerke. Was man im Cockpit über Teamführung und schnelle Entscheidungen lernt – und wie sich das im Top-Management anwenden lässt: Nicola Winter und Monika Unterholzner im WOMAN-Gespräch.