Allerdings sollte man bei Produkten mit dem Label „Medical Grade“ genauer hinsehen, der Begriff ist nämlich nicht offiziell definiert. Es gibt keine spezifischen Kriterien, die ein solches Produkt erfüllen muss. Häufig werden darunter aber Pflegeprodukte von Marken verstanden, die eng mit Dermatolog:innen und Ärzt:innen zusammenarbeiten beziehungsweise deren Wirkung etwa durch klinische Studien nachgewiesen ist. Dabei ist wichtig, dass Brands Kosmetika keine Arzneimittelwirkung zuschreiben dürfen. Sie sind dennoch so beliebt, weil sie teilweise hoch konzentrierte aktive Wirkstoffe (zum Beispiel Vitamin C oder Retinol) enthalten. Da diese starken Formulierungen aber nicht von jeder Haut gleich gut vertragen werden, ist es ratsam, vor dem Kauf eine professionelle Meinung einzuholen. Wie gut Cremes & Co. funktionieren, darüber sagt ein „Medical Grade“-Label allein wenig aus. Wichtig sind belastbare wissenschaftliche Belege und spezielle Rezepturen. Diese findet man zum Glück nicht mehr nur in Profiprodukten, sondern mittlerweile auch in der Drogerie.