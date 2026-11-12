Angefangen hat alles vor knapp 20 Jahren. Als junge Redakteurin bekam ich von meiner Beauty-Ressortleiterin eine schwere Glasflasche mit Chanel N° 5-Badeöl geschenkt. Das rosa Elixier, der schwarze Verschluss mit dem Doppel-C, das satte Geräusch beim Aufschrauben und der betörende Duft: Ich sah mich augenblicklich in einer Villa – meiner natürlich –, umgeben von kostbarem Marmor, in einer frei stehenden Vintage-Badewanne aus Kupfer. Nun, die Wanne ist bis heute eine ganz gewöhnliche, die Wohnung auch. Meine Begeisterung für luxuriöse Baderituale hingegen hat sich gehalten. Edle Duschgele, die ich am liebsten in Kaufhäusern wie Le Bon Marché in Paris oder im Kopenhagener Illum entdecke, handgemachte Seifen und Badesalz der florentinischen Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella versetzen mich nach wie vor in Verzückung. Von meinem Faible für die passende Duftkerze fange ich gar nicht erst an. Warum ich dafür so viel Geld ausgebe? Weil uns der Alltag ohnehin genügend unglamouröse Momente abverlangt. Da darf man sich zwischendurch ein wenig Luxus gönnen. Auch ohne Villa.

Eure Michaela Strachwitz