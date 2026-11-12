Hochpreisige Seifen und Duschgele sind die Prestigeobjekte der Stunde. Doch unsere Redaktion hat geteilte Meinungen zum teuren Bade-Hype.
PRO
Angefangen hat alles vor knapp 20 Jahren. Als junge Redakteurin bekam ich von meiner Beauty-Ressortleiterin eine schwere Glasflasche mit Chanel N° 5-Badeöl geschenkt. Das rosa Elixier, der schwarze Verschluss mit dem Doppel-C, das satte Geräusch beim Aufschrauben und der betörende Duft: Ich sah mich augenblicklich in einer Villa – meiner natürlich –, umgeben von kostbarem Marmor, in einer frei stehenden Vintage-Badewanne aus Kupfer. Nun, die Wanne ist bis heute eine ganz gewöhnliche, die Wohnung auch. Meine Begeisterung für luxuriöse Baderituale hingegen hat sich gehalten. Edle Duschgele, die ich am liebsten in Kaufhäusern wie Le Bon Marché in Paris oder im Kopenhagener Illum entdecke, handgemachte Seifen und Badesalz der florentinischen Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella versetzen mich nach wie vor in Verzückung. Von meinem Faible für die passende Duftkerze fange ich gar nicht erst an. Warum ich dafür so viel Geld ausgebe? Weil uns der Alltag ohnehin genügend unglamouröse Momente abverlangt. Da darf man sich zwischendurch ein wenig Luxus gönnen. Auch ohne Villa.
Eure Michaela Strachwitz
CONTRA
Ich sag’s ganz ungeniert: Ich liebe Kosmetik als Luxusgut! 50 Euro für eine Tagescreme oder 40 Euro für einen Blush? Immer her damit! Aber mehr als zehn Euro für Badezusätze hinblättern? Niemals! Hübsches Design, tolle Inhaltsstoffe und ein wunderbarer Duft haben auch hier ihren Reiz, keine Frage. Aber irgendwie catcht mich der Hype einfach nicht. Ohnehin bade ich eigentlich nur auswärts – in Hotelzimmern oder bei Spa-Treatments. Dort verwende ich dann auch mit Freude die bereitgestellten Produkte von Diptyque und Byredo, Aesop und Co. Im Gegensatz zu meiner eigenen Dusche, in der mein Partner gerne verschwenderisch mit Duschgel und Körperpeeling hantiert, will ich mir keine Sorgen darüber machen, ob die Produkte schnell leer werden. In den eigenen vier Wänden fehlen mir außerdem das luxuriöse Bett und das üppige Frühstücksbuffet weit mehr als die teuren Badeprodukte. Geschenkt bekomme ich sie trotzdem gern. Daher, liebe lesende Freundinnen: Bald ist Weihnachten.
Eure Katrin Jaritz
Über die Autor:innen
Katrin Jaritz
Katrin schreibt für WOMAN für das Ressort Mode & Beauty.
Michaela Strachwitz
Michaela ist seit 2024 Chefredakteurin bei WOMAN für die Themen Mode, Beauty & Lifestyle. Davor war sie 8 Jahre lang stellvertretende Chefredakteurin und 9 Jahre Chefin vom Dienst.