„Mich interessiert, wie Kunden ticken“: Idealo.at-Chefin Nike Herzog-Osikominu im Interview

Schon als Kind träumte sie von einer großen Concept Mall, einem Ort, an dem Menschen nicht nur einkaufen, sondern sich inspirieren lassen und Neues entdecken können. Heute gestaltet sie die digitale Einkaufswelt mit – und beschäftigt sich mit einer Frage, die sie schon seit ihren ersten Berufsjahren begleitet: Was brauchen Kundinnen und Kunden wirklich? Nike Herzog-Osikominu, Country Managerin von idealo Österreich, ist heute da, wo sie im Grunde immer sein wollte. Ihr Weg führte sie vom Drogeriemarkt über den E-Commerce und ein Fintech zu idealo, wo sie inzwischen seit gut fünf Jahren tätig ist. Gestartet ist sie mit dem österreichischen Markt, später kam Großbritannien dazu. Ab 2027 sollen die Schweiz und Irland folgen. Das Credo der Managerin: „Think big“. „Ich glaube daran, groß zu denken, mutig zu sein und Dinge einfach zu wagen.“