„Die beste Party ist jene, bei der aus einem schnellen Drink plötzlich ein Abend wird, der bis weit nach Mitternacht dauert und bei dem niemand nach Hause gehen will“, sagt Interiorexpertin Philippa A. Hasse. Mit ihrem Unternehmen fifth place interiors verfolgt sie einen sehr persönlichen Ansatz in der Raumgestaltung. Die Art, wie wir wohnen, ist für sie eine kuratierte Ausdrucksform von Persönlichkeit und Charakter. Und das gilt natürlich auch fürs perfekte Party-Setting. Ob elegantes Dinner, entspanntes Beisammensein oder ausgelassene Feier – die Expertin gewährt uns einen exklusiven Blick in ihr Gastgeberinnen-Repertoire.