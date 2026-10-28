"Bereit sein ist eine Entscheidung": Neue Chancen im späteren Berufsleben

Und irgendwann macht es klick! Die Stimme verändert sich, die Haltung, der Blick. „Der Moment, wenn Frauen erkennen, dass sie etwas verändern können, ist immer wieder sehr berührend“, erzählt Karrierecoachin Valerie Junger. Sie begleitet Klientinnen in der Mitte ihres Lebens dabei, Klarheit für ihre berufliche Zukunft zu finden. Auch Junger weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, die Richtung zu verlieren und beruflich festzustecken. Sie hat fast zwei Jahrzehnte in der Werbung gearbeitet. Eine Yoga-Ausbildung markierte für sie den Beginn einer prägenden Umbruchphase: „Ich stellte mir auf einmal die großen Fragen des Lebens: Wer bin ich? Wie möchte ich mein Leben gestalten?“, erinnert sich die Unternehmerin.