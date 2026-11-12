Mit neun Jahren hätte sie sich kaum vorstellen können, eines Tages ein großes Versicherungsunternehmen in Wien zu führen. „Meistens denkt man sich als Kind andere Berufe aus, die man vielleicht im späteren Leben ausführen möchte“, sagt Sonja Brandtmayer. Aufgewachsen ist die Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen in der Steiermark. In einem Elternhaus, in dem Unternehmergeist vorgelebt wurde, war sie die Erste, die studierte. Sie entschied sich für ein Jus-Studium in Graz und wechselte danach in die Politik. Mit 28 Jahren zog sie in den Nationalrat ein, dann wurde sie Staatssekretärin. Anfang 30 wollte sie sich neu orientieren, es zog Brandtmayer zurück in die Wirtschaft, wo ihr Weg sie schließlich zur Wiener Städtischen Versicherung führte.

Das Unternehmen ermöglichte ihr Einblicke in verschiedene Bereiche, darunter den Vertrieb in der Landesdirektion Steiermark. 2020 wurde Brandtmayer Vorständin für Vertrieb und Marketing in Slowenien, seit Mitte 2023 ist sie stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Im Juli 2027 wird sie als Vorstandsvorsitzende die Führung des Unternehmens übernehmen. „Jeder Step meiner Reise hat mir irrsinnig Spaß gemacht und eine gute Basis für den nächsten gelegt.“ Auf die neue Aufgabe bereitet sich die Managerin bewusst vor: Gemeinsam mit dem amtierenden CEO gestaltet sie in den nächsten Monaten den Übergang.