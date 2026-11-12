Die Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen steigt 2027 an die Spitze des Unternehmens auf. Die Managerin im Porträt.
Von der Politik zur Wirtschaft
Mit neun Jahren hätte sie sich kaum vorstellen können, eines Tages ein großes Versicherungsunternehmen in Wien zu führen. „Meistens denkt man sich als Kind andere Berufe aus, die man vielleicht im späteren Leben ausführen möchte“, sagt Sonja Brandtmayer. Aufgewachsen ist die Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen in der Steiermark. In einem Elternhaus, in dem Unternehmergeist vorgelebt wurde, war sie die Erste, die studierte. Sie entschied sich für ein Jus-Studium in Graz und wechselte danach in die Politik. Mit 28 Jahren zog sie in den Nationalrat ein, dann wurde sie Staatssekretärin. Anfang 30 wollte sie sich neu orientieren, es zog Brandtmayer zurück in die Wirtschaft, wo ihr Weg sie schließlich zur Wiener Städtischen Versicherung führte.
Das Unternehmen ermöglichte ihr Einblicke in verschiedene Bereiche, darunter den Vertrieb in der Landesdirektion Steiermark. 2020 wurde Brandtmayer Vorständin für Vertrieb und Marketing in Slowenien, seit Mitte 2023 ist sie stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Im Juli 2027 wird sie als Vorstandsvorsitzende die Führung des Unternehmens übernehmen. „Jeder Step meiner Reise hat mir irrsinnig Spaß gemacht und eine gute Basis für den nächsten gelegt.“ Auf die neue Aufgabe bereitet sich die Managerin bewusst vor: Gemeinsam mit dem amtierenden CEO gestaltet sie in den nächsten Monaten den Übergang.
Chancengleichheit
Gute Führung bedeutet für Brandtmayer, Talente zu erkennen, Teams zu formen und Mitarbeiter:innen zu fördern. Gleichzeitig brauche es Leistungsbereitschaft, Konsequenz und Disziplin. „Mein Zugang war immer, offen und herzlich auf die Menschen zuzugehen.“ Leistung und ein respektvoller Umgang sind für sie kein Widerspruch. Bei Frauen in Führungspositionen setzt sie auf Sichtbarkeit und Chancengleichheit. In den vergangenen Jahren beobachtete Brandtmayer eine wachsende Akzeptanz dafür, Menschen unabhängig von Geschlecht oder Alter zu beurteilen. Trotzdem brauche es gerade in traditionell männlich geprägten Branchen weibliche Vorbilder. Frauen würden ihre eigenen Kompetenzen oft zu kritisch hinterfragen. Ihr Rat: Chancen annehmen, statt sich selbst Grenzen zu setzen. „Man darf sich selber keine Mauer aufziehen.“ Bei der Wiener Städtischen machen Frauen inzwischen ein Drittel des Vorstands und der Führungskräfte aus.
Digitalisierung und KI verändern auch die Versicherungsbranche. Die Wiener Städtische setzt künstliche Intelligenz vor allem bei internen Abläufen ein, etwa bei der Bearbeitung von Fällen und der Leistungsabrechnung. In der Kundenkommunikation hält man am persönlichen Kontakt fest. Ob Geschäftsstelle, Telefon oder App: Kund:innen sollen selbst entscheiden können, wie sie ihre Anliegen erledigen.
Was würde Brandtmayer ihrem 20-jährigen Ich rückblickend mitgeben? „Neugierig bleiben, fachliche Expertise aufbauen, Beziehungen pflegen und keine Angst vor neuen Herausforderungen haben.“ Oft beginne die persönliche Entwicklung dort, wo man sich zunächst unsicher fühlt. „Wenn man sich raus aus der Komfortzone begibt, kann man wachsen und den nächsten Step nehmen.“