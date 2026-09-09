Was morgen zählt

Dass sich berufliche Lebensläufe immer weniger linear gestalten werden, sieht auch Meyer stark im Kommen. „Bei der Personalauswahl wird stärker auf nachweisbare Kompetenzen geachtet werden“, weiß sie. Auf welche Aus- und Weiterbildungen Menschen mit Betreuungspflichten setzen sollen? „Es gibt eine Vielzahl an Online-Fortbildungsangeboten, die zeitlich flexibel und ortsunabhängig genutzt werden können. Frauen rate ich, Netzwerke mit anderen Kolleginnen zu bilden, um sich gegenseitig zu unterstützen“, so Meyer. Denn: „Man muss nicht immer den großen Karrieresprung planen. Oft reichen bereits kleine, kontinuierliche Weiterbildungsschritte, um neue Möglichkeiten zu eröffnen“, rät auch Holzer und verweist auf berufsbegleitende Studiengänge, Zertifikatslehrgänge, Online-Kurse und Mikro-Credentials (kompakte Bildungskurse), die flexibel absolviert werden können.

Ihr Tipp: Gerade im Bereich Cybersecurity bestehe ein wachsender Fachkräftebedarf, sodass auch Quereinsteiger:innen sehr gute Chancen haben. Für Meyer gehört zum Erfolg vor allem die Freude am Tun: Man müsse seinen Job gerne machen, um langfristig Motivation und Energie daraus schöpfen zu können. Das weiß sie aus eigener Erfahrung. Fehlt diese innere Überzeugung, steige die Gefahr, auszubrennen, betont sie abschließend.