Woman Perspektiven: Leseliebe

106 Bücher und 29.125 gelesene Seiten zeigt meine Buch-Tracking-App für 2026 an, als ich diese Kolumne schreibe. Als Zwischenstand für das laufende Jahr nicht übel, denke ich – und denken auch die meisten Menschen, denen ich erzähle, wie viel ich lese. Als Nachfrage höre ich vor allem eines: Wie machst du das? Die Antwort ist einfach und komplex zugleich: Ich lese eben viel. Aber ich musste das Viellesen erst wieder lernen. Stressiger Job, schnelllebiger Lebensstil und Dauerbeschallung durch Social Media begünstigen das Einlassen auf lange Texte nicht unbedingt. Was für mich zu Studienzeiten noch völlig normal war, etwa stundenlang mit einem Buch im Kaffeehaus zu sitzen, hatte sich über die vergangenen Jahre komplett aus meinem Lebensalltag verflüchtigt.