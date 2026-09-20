Woman Perspektiven: Superwoman

Interessanterweise hält sich die ungleiche Verteilung von Betreuungszeiten und Sorgearbeit auch in progressiven Kreisen durchaus hartnäckig. Das fängt schon bei der Aufteilung von Karenzzeiten an. Mir fallen in meinem Umfeld kaum Beispiele ein, wo ein Mann länger beim Baby geblieben wäre als die Frau – um ehrlich zu sein: kein einziges. Und tatsächlich auch keines, in dem ein Mann Alleinerzieher wäre.

Bleibt am Ende also die Frage: Wie machen die Frauen das alles bloß? Die plausible Erklärung lautet wohl, dass sie Superheldinnen sind.