Frau Kuttner, warum ist die Beziehung zur eigenen Mutter so kompliziert?

"Hallo, Sarah Kuttner hier“, klingt es gut gelaunt vom anderen Ende der Leitung. Wo sonst oft eine Agentin oder ein Assistent den Anruf vorbereitet, nimmt die gebürtige Berlinerin selbst das Telefon in die Hand. „Du kannst übrigens jederzeit dazwischengrätschen. Ich verfahre mich manchmal ein bisschen“, sagt sie fast entschuldigend. Völlig unnötig: Kuttner erweist sich als wache, direkte Gesprächspartnerin, die Antworten im Hyperfokus liefert und ihr Gegenüber immer wieder aktiv anspricht und mitnimmt. Die 46-Jährige, die in den 2000er-Jahren als Moderatorin mit ihren eigenen Shows bei den Musikfernsehsendern VIVA und MTV bekannt wurde, ist heute eine regelrechte Allrounderin: Sie betreibt einen YouTube-Kanal, in dem sie unter anderem über ADHS aufklärt – eine Diagnose, die Kuttner erst im Erwachsenenleben erfahren hat –, und moderiert beispielsweise seit 2017 den Podcast „Das kleine Fernsehballett“ mit Stefan Niggemeier. Außerdem hat sie seit 2009 vier Romane veröffentlicht. Gleich der erste („Mängelexemplar“, Fischer Taschenbuch Verlag, € 14,–) wurde ein Bestseller und verfilmt. Nun erscheint mit „Mama & Sam“ der fünfte. Eine Tochter sieht sich darin nach dem Tod ihrer Mutter mit einer chaotischen Wohnung, einem vollen Briefkasten und Chat-Nachrichten von einem Love Scammer konfrontiert. Die digitalen Spuren zeigen aber nicht nur die verletzliche Seite der Mutter, sondern lassen die Tochter auch eine neue Nähe zu ihr entdecken.



Im Gespräch erzählt Sarah Kuttner, wie das Buch den Blick auf ihre eigene Mutter verändert hat und warum ihr das Thema so am Herzen liegt.