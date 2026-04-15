Frederick Lau: „Ich bin ein Freund der großen Gefühle“

Wilde Verfolgungsjagden, Schießereien und ein Deep Dive in dubiose Mafia-Milieus, in denen zwielichtige Typen das Sagen haben. Die explosive Gangsterserie „Crooks“ ist definitiv nichts für schwache Nerven. Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel startet auf Netflix am 14. April die zweite. Ganz vorn mit dabei ist der Berliner Filmschauspieler und Grimme-Preisträger Frederick Lau: Der 36-Jährige spielt einen Safeknacker, der sich an der Seite von Christoph Krutzler mit gefährlichen Verbrecher-Clans anlegen muss, um seine Familie zu schützen. Eine große Rolle – wie auch schon im ersten Teil – spielt Wiens versteckte Unterwelt. Was das Publikum erwartet? „Das Unheil klebt den beiden verlässlich an den Fersen“, kündigt der österreichische Showrunner Marvin Kren („4 Blocks“, „Freud“, „Der weiße Kobold“) schon mal im Vorfeld an. Wir haben mit Frederick Lau über seine Safeknacker-Skills, Freundschaften und Kakerlaken im Hinterhof geplaudert.