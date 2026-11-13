Welten-Verbinderin: Die Wiener Musikerin Tamara Flores ist für die Latin Grammys nominiert

Das Ticket nach Los Angeles ist schon gebucht, das Outfit steht. Die Vorfreude: riesig! Für Tamara Flores geht’s zu den Latin Grammys, die am 12. November in der Grand Garden Arena in Las Vegas verliehen werden und quasi alles abfeiern, was in der spanisch- und portugiesischsprachigen Musikwelt Rang und Namen hat. Mit ihrem Musikvideo „Chingona“ ist die Wiener Künstlerin mit mexikanischen Wurzeln nominiert und tritt damit u. a. gegen Superstars wie Rosalía mit „Sauvignon Blanc“ an. Für Flores, die eigentlich ausgebildete Tänzerin und Querflötistin ist, geht damit ein Traum in Erfüllung. „Viele der Nominierten sind Künstlerinnen, die mich selbst inspirieren. Es ist wahnsinnig aufregend, live dabei sein zu dürfen, vor allem, weil mein Artist-Projekt noch relativ neu ist.“ Ihre Debütsingle „Mi Amor“ erschien nämlich 2025, gleich darauf folgte „Chingona“, was übersetzt so viel bedeutet wie durchsetzungsstarke, selbstbewusste Frau. „Der Begriff kommt aus dem mexikanischen Spanisch und begleitet mich schon lange. Als ich den Song geschrieben habe, wollte ich mich selbst wieder an meine Stärke erinnern“, erzählt die Latin-Pop-Musikerin, die als Tochter eines Österreichers und einer Mexikanerin in Wien geboren wurde. „Gleichzeitig richte ich das Lied an alle Frauen. Wir leben nach wie vor in einer stark patriarchal geprägten Welt. Für mich bedeutet ‚Chingona‘, den eigenen Weg zu gehen, sich nicht kleinmachen zu lassen und sich selbst die Erlaubnis zu geben, stark zu sein. Auch wenn man sich nicht jeden Tag so fühlt.“