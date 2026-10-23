Wie Schauspielerin Maresi Riegner Kraft aus gebrochenen Rollen schöpft

Sie sucht keine Aufmerksamkeit, wenn sie einen Raum betritt. Maresi Riegner schaut sich lieber interessiert um. Die Schauspielerin wirkt in unserem Gespräch zugleich herzlich und zurückhaltend, aber keinesfalls schüchtern. Sie spricht ruhig, lacht zwischendurch, formuliert ihre Gedanken vorsichtig und dennoch mit klaren Worten. „Stark muss nicht bedeuten, laut zu sein“, hat sie einmal gesagt. Vielleicht ist das der Schlüssel für ihre beeindruckende Schauspielkunst.

Seit 2019 ist die 35-Jährige Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater, bekam den Nestroy-Preis und den Österreichischen Filmpreis überreicht – eine frühe Karriere, von der andere aus ihrer Branche ein Leben lang träumen. Wie unterschiedlich „ihr Handwerk“ aussehen kann, zeigt sich nun auch in ihren aktuellen Rollen. „Die Blutgräfin“, Ulrike Ottingers opulenter, morbider Vampirfilm (Kinostart: 29.10.), führt durch ein groteskes, historisches und zugleich gegenwärtiges Wien. Riegner steht nicht im Mittelpunkt der Geschichte, dennoch setzt sie sich durch ihre starke Ausstrahlung im Gedächtnis fest.

Und am Akademietheater agiert die zweifache Mutter in „Die größere Hoffnung“ von Ilse Aichinger als jüdisches Mädchen im Zweiten Weltkrieg. Eine Auseinandersetzung, die ihr viel abverlangt. Ein tiefsinniges Gespräch über Antrieb, Loslösung und Hingabe.