MagazinShop

Jetzt gibt Uche Yara den Ton an!

Paid Content Identifier
Exklusiv für Abonnent:innen
Subressort
Kultur
Aktualisiert
Lesezeit
4 min

©Fotos: Mala Kolumna, Lukas Gansterer
  1. home
  2. Culture
  3. Kultur

Ausnahmetalent und Solokünstlerin Uche Yara ist die neue Live-Gitarristin von Bilderbuch. Ein Porträt.

von

Bild von Angelika Strobl

Angelika Strobl

Einfach nur wow. Sie singt, sie spielt, und sie experimentiert. Schlagzeug, Bass, Gitarre, Stimme – irgendwas, das Uche Yara nicht kann? Fehlanzeige! Die 22-jährige Multiinstrumentalistin aus Linz wird nicht umsonst als DIE Newcomerin des Jahres gefeiert. Ihr Name steht für kompromisslose Hingabe an die Musik, die sich einfach nicht einordnen lässt. Und für unglaublich energetische Live-Performances, die selbst abgebrühten Musik-Auskenner:innen kurze Momente der Verzückung entlocken: Uche Yara? So was habe ich noch nie gesehen! Ja, sie hat sich sogar schon mal die Bühne mit den Rolling Stones geteilt, und jetzt ist sie auch noch die neue Live-Gitarristin von Bilderbuch. Genau, die „beste Live-Band des Landes“. Aber von vorn.

Paid Content Identifier

Make YOUR world more WOMAN

Bereits Abonnentin? HIER zum Login.
Unsere Empfehlungen für Sie:

Abo auswählen

oder entdecken Sie unsere Abopakete der Saison HIER