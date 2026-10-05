Jetzt gibt Uche Yara den Ton an!

Einfach nur wow. Sie singt, sie spielt, und sie experimentiert. Schlagzeug, Bass, Gitarre, Stimme – irgendwas, das Uche Yara nicht kann? Fehlanzeige! Die 22-jährige Multiinstrumentalistin aus Linz wird nicht umsonst als DIE Newcomerin des Jahres gefeiert. Ihr Name steht für kompromisslose Hingabe an die Musik, die sich einfach nicht einordnen lässt. Und für unglaublich energetische Live-Performances, die selbst abgebrühten Musik-Auskenner:innen kurze Momente der Verzückung entlocken: Uche Yara? So was habe ich noch nie gesehen! Ja, sie hat sich sogar schon mal die Bühne mit den Rolling Stones geteilt, und jetzt ist sie auch noch die neue Live-Gitarristin von Bilderbuch. Genau, die „beste Live-Band des Landes“. Aber von vorn.

