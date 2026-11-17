Ales begann bei einer sogenannten Cypher. Noch nie gehört? Das sind improvisierte Hip-Hop-Sessions, meist irgendwo im öffentlichen Raum. Jede:r darf sich das Mikro schnappen und die eigenen Rap-Lyrics zum Besten geben. Vor etwa fünf Jahren rief Pratika auf Instagram dazu auf, eine eigene Session nur für Frauen auf die Beine zu stellen – in einem Skatepark in Mumbai. Und das war dann auch schon die Geburtsstunde der Wild Wild Women, Indiens erstem Frauen-Rap-Kollektiv. Zehn Interessierte kamen, fünf blieben.

Heute besteht die Gruppe aus fünf Rapperinnen, zwei Breakdancerinnen, einer Graffiti-Künstlerin und einer Skateboarderin, die bei den Liveshows mit von der Partie sind. Auf Instagram folgen ihnen über 75.000 Fans – letzten Sommer spielten sie in Europa u. a. am Sziget Festival in Ungarn, und für 2027 steht eine Tour durch Australien und Neuseeland am Programm.

Ihr Anspruch? „In unseren Texten ist nichts tabu. Wir sprechen Klartext – über mentale Gesundheit, Frauenrechte und gesellschaftliche Zwänge“, sagt Crew-Mitglied Preeti Suthar. Die Frauen stehen im Sari auf der Bühne, sie rappen auf Hindi, Marathi, Tamil, Kannada und Englisch, um so viele wie möglich zu erreichen. „Wir wollen unsere Stimmen erheben in einem Land, in dem Frauen zum Schweigen gezwungen werden“, so Pratika. Dass sie sich Gehör verschaffen, ist für die Rapperinnen mehr als Musik – es ist ein politisches Statement.

