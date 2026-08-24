Dieser Nageltrend bringt Sommergefühle in die kalte Jahreszeit

Mit diesen maximal vielseitigen Nageldesigns gelingt uns diesen herbst ein besonders stylischer Streifzug. Gute Laune-Garantie inklusive!
Ob dezent in Duo-Tones oder knallig bunt, ob von frei von Hand oder mit praktischen Tools – wir haben unsere liebsten „Stripe Nail“-Tutorials hier für Sie gesammelt.
First things first …
Wie malt man auf einem gewölbten Nagel eine gerade Linie? Und mit welcher Farbe starte ich eigentlich? Diese Tutorials geben einen schnellen Crash-Kurs in die Basics der Streifennägel.
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Und jetzt: do it yourself!
Alles klar? Dann geht‘s auch schon direkt los! Alles was wir für die Maniküre brauchen ist ein feiner Pinsel, mehrere Nagellackfarben und eine ruhige Hand …
Hilfe, bitte!
Das mit der ruhigen Hand klappt (noch) nicht so recht? No worries, für einen möglichst präzisen und gleichmäßigen Auftrag haben verraten uns Nail Artists ihre praktischen Hilfsmittel.