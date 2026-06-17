Bianca Ingrosso, wie gründet man eine erfolgreiche Beauty-Brand?

CAIA Cosmetics gibt‘s endlich auch in Österreich! Zum großen Launch-Event trafen wir die Gründerin, Bianca Ingrosso, und die CMO, Camilla Bastin, Ende Mai in Berlin zum Interview. Was uns an bei diesem Gespräch besonders interessierte: Wie etabliert man als junge Gründerin eine Make-up-Marke in einem so übersättigten Markt? Und vor allem: wie bekommen auch wir den traumhaften Scandi-Glow?
Gegründet hat Ingrosso (die vor allem durch die Reality-Show Wahlgrens Värld bekannt ist, die den Alltag von ihr und ihrer Familie begleitet) Caia Cosmetics vor acht Jahren gemeinsam mit der Influencerin Vanessa Lindblad und den beiden Branchenveteranen Mikael Snabb und Jesper Matsch. Ihre Philosophie: Produkte zu entwickeln, die uns – ganz nach der Devise „Your Skin But Better“ – mit natürlichem Finish und simpler Anwendung strahlen lassen.
„Wir gehen meist den umgekehrten Weg“
Caia wurde 2018 gegründet. Und schon damals war die Marke ein Vorreiter des heute so beliebten „Clean Girl“-Trends. Warum ist diese „Less is more“-Philosophie so beliebt?
Ich denke, je älter man wird, desto einfacher und verlässlicher sollte die Make-up-Routine sein. Und vor allem morgens, wenn wir uns unter Zeitmangel schminken, sind wenige, aber effektvolle Produkte, die uns natürlich zum Strahlen bringen, unverzichtbar.
Wenn teure Handtaschen und Autos für immer mehr Leute erreichbar sind, werden eben andere Dinge zum Statussymbol – so auch schöne, strahlende Haut. Zeit haben, um auf sich und sein Äußeres Acht zu geben, ist heute ein wahrer Luxus. Bei der Entwicklung unserer Blushtöne haben wir uns deshalb auch gedacht, dass wir Nuancen kreieren wollen, die einem den Look schenken, als wäre man an in den Bergen spazieren gewesen.
Viele der aktuell gehyptesten Make-up-Marken wurden von bekannten Persönlichkeiten gegründet: Rhode von Hailey Bieber, Fenty von Rihanna oder Rare Beauty von Selena Gomez. Glauben Sie, es braucht heutzutage eine starke Prominenz an der Spitze, um erfolgreich zu sein?
Nein, ich denke nicht, dass es eine Celebrity braucht. Natürlich hilft es, eine besondere Verbindung zwischen Kund:innen und Marke aufzubauen. Was es aber viel mehr braucht, ist eine authentische Geschichte, warum man die Marke und die Produkte entwickelt hat. Bianca sitzt mit uns am Tisch und ist an der Entwicklung beteiligt. Wenn wir über unsere Produkte sprechen und darüber, warum wir unsere Marke gegründet haben, dann ist Bianca für uns also ein unverzichtbarer Teil, um diese Geschichte zu erzählen. Aber wir schicken sie nicht bei jeder Markteinführung in jede Stadt der Welt und beziehen sie auch nicht in jede Kampagne mit ein. Als Unternehmen muss man auch in der Lage sein, selbst zu handeln und vieles zu tun, ohne von den Gründer:innen abhängig zu sein.
Einer ihrer Kollegen, Jesper Matsch, definierte Ihre Zielgruppe in einem Interview als „Menschen, die auf Social Media nach Orientierung suchen“. Wenn man sich den Content auf Instagram und Co. allerdings ansieht, scheint alles sehr ähnlich auszusehen. Wir versucht Caia, aus dieser Uniformität herauszustechen?
Ich komme aus einer Familie von Entertainer:innen – und ich liebe es ebenfalls, Leute zu unterhalten! Bei Caia ist es uns deshalb wichtig, unsere Kund:innen zu überraschen. Wenn die Leute denken, wir würden etwas auf eine bestimmte Art und Weise machen, gehen wir meistens genau den umgekehrten Weg. Viele Menschen oder Marke bleiben gerne dabei, wenn sie sehen, dass etwas gut für sie funktioniert und so sieht man als Konsument:in immer das gleiche. Das versuchen wir anders zu machen.
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Uniformität findet nicht nur auf Seite der Brand statt. Vor allem im Bereich Make-up sieht man auf Social Media sehr viele ähnliche Typen mit ähnlichen Looks. Wie sehen Sie dieses „Instagram Face“ und die Kritik, dass „heutzutage alle gleich aussehen“?
Wir arbeiten sehr viel und gerne mit UGC-Creator:innen zusammen. Hierbei handelt es sich um reale Kund:innen und keine bezahlten Influencer:innen, die Content zu und mit unseren Produkten machen. Dadurch können wir unsere Produkte an diversen Hauttypen zeigen. Und auch, wie unterschiedlich man verschiedene Produkte anwenden kann. Zum Beispiel unsere „Dewy Drops“, die sowohl ganz dezent und natürlich aufgetragen werden können, aber auch mit maximalem Full Glam-Effekt. Das kommt bei unserer Community sehr gut an, auch weil es zeigt: Ich muss kein:e Expert:in sein, um die Produkte erfolgreich verwenden zu können.
Welche Rolle spielt Produkt-Performance heute überhaupt noch, wenn Verpackung und Marketing die ersten Berührungspunkte sind?
Das Produkt ist immer noch wichtiger als alles andere. Unsere Kund:innen sind immer besser informiert und sie haben einen immer größeren Anspruch an Beauty-Produkte. Online gehen oft Produkte mit außergewöhnlicher Verpackung viral. Bei uns sind aber stets die Performance sowie die Erschwinglichkeit im Vordergrund. Wir wollen etwas schaffen, das man auch in drei Jahren noch haben möchte. Deshalb verzichten wir auf kostspielige oder trendige Details bei unseren Designs.
Wenn man 100% von seinem Marketingbudget wegnimmt, was bleibt dann noch übrig? Worüber reden die Leute? Was bleibt übrig? Welche Spuren hat man hinterlassen?
Auf Social Media kursieren unzählige Make-up-Trends. Gibt es einen, den Sie überhaupt nicht nachvollziehen können?
Ja, den Trend, dass man flüssige Make-up-Produkte wie Foundation oder Blush direkt auf dem Gesicht aufträgt. Ich weiß, dass das gut ankommt auf Social Media, aber man benutzt und verschwendet so viel mehr Produkt, als man eigentlich benötigt.
Haben Sie noch einen weiteren Tipp, wie auch wir den begehrten Scandi-Glow bekommen?
Eine individuell abgestimmte Hautpflegeroutine und glowy Make-up-Produkte, die man mit einem Pinsel gaaaanz lange verblendet. Mein Tipp: Produkte immer erst auf die saubere Handfläche applizieren und von dort mit einem Pinsel aufnehmen und in kleinen Mengen auf dem Gesicht verteilen. Für ein besonders strahlendes Ergebnis sprühe ich meine Pinsel davor außerdem gerne mit einem feuchtigkeitsspendenden Spray an.