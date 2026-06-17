Bianca Ingrosso, wie gründet man eine erfolgreiche Beauty-Brand?

Camilla Bastin :

Das Produkt ist immer noch wichtiger als alles andere. Unsere Kund:innen sind immer besser informiert und sie haben einen immer größeren Anspruch an Beauty-Produkte. Online gehen oft Produkte mit außergewöhnlicher Verpackung viral. Bei uns sind aber stets die Performance sowie die Erschwinglichkeit im Vordergrund. Wir wollen etwas schaffen, das man auch in drei Jahren noch haben möchte. Deshalb verzichten wir auf kostspielige oder trendige Details bei unseren Designs.

Wenn man 100% von seinem Marketingbudget wegnimmt, was bleibt dann noch übrig? Worüber reden die Leute? Was bleibt übrig? Welche Spuren hat man hinterlassen?