Eleganz à deux: Die neuen Dior Looks von Norman Pohl

KONTRASTE. Links haben wir matte Foundation mit hochglänzenden Lippen gewählt, während rechts glowy Skin und softe, blurred Lips für spannende Kontraste sorgen.©Theresa Kaindl
Perfekte Basis: Dior International Backstage Make-up Artist Norman Pohl schminkte für uns die neuen Looks der Maison - mit Fokus auf die richtigen Foundations.
Colourful Lashes
„Farbige Wimpern sollen als Akzent im Fokus stehen“, so Norman Pohl. „Wichtig ist, dass man den Lidschatten dazu neutral und dezent wählt, damit die Lashes Hauptakteur des Looks sind.“ Das restliche Make-up bleibt ebenso natürlich. Der Tipp vom Profi: „Für XXL-Wimpern das Wimpern-Primer-Serum ‚Diorshow Maximizer 4D‘ verwenden, damit hält alles besser, und auch die Farbe kommt noch stärker zur Geltung.“
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