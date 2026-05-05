Eleganz à deux: Die neuen Dior Looks von Norman Pohl

„Farbige Wimpern sollen als Akzent im Fokus stehen“, so Norman Pohl. „Wichtig ist, dass man den Lidschatten dazu neutral und dezent wählt, damit die Lashes Hauptakteur des Looks sind.“ Das restliche Make-up bleibt ebenso natürlich. Der Tipp vom Profi: „Für XXL-Wimpern das Wimpern-Primer-Serum ‚Diorshow Maximizer 4D‘ verwenden, damit hält alles besser, und auch die Farbe kommt noch stärker zur Geltung.“