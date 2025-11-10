Emily Wood: Die Make-up-Minimalistin

Emily Wood kreiert ihre Looks „on the go“ – und geht damit auf Social Media viral. Mit ihrer unkonventionellen Technik sich mit nur einem Produkt zu schminken, setzt sie sich für mehr Natürlichkeit im Internet ein.
Wer die dritte Staffel der HBO-Hitserie „The White Lotus“ gesehen hat, dem kommt das Gesicht von Emily Wood vermutlich bekannt vor. Denn für die Rolle der „Chelsea“ stand ihre (ihr zum Verwechseln ähnliche sehende) Schwester Aimee Lou vor der Kamera. Und obwohl Emily schon länger Make-up-Videos im Internet teilt, brachte ihr erst die Ausstrahlung von „The White Lotus“ Video-Aufrufe im Millionenbereich. Ihre TikTok- und Instagram-Community liebt vor allem ihren mühelosen und spielerischen Ansatz, Make-up einzusetzen, etwa wenn sie am Weg zur U-Bahn einhändig Lidschatten und Mascara aufträgt oder beim Spaziergang im Park ihre Lippenkontur zieht.
So geht‘s!
Mit nur einem einzigen Lipliner macht Emily Wood in ihren viralen TikTok-Videos ihr Make-up. Zwei Linien auf den Wangen, zwei über den Augenlidern, ein kleiner Kreisel auf der Stirn und eine Umrandung der Lippen – einfach mit den Fingern verblendet, kreiert die Britin so einen soften No-Make-up-Look in unter einer Minute. Tipp: Cremige Liner oder praktische Multi-Purpose-Produkte eignen sich dafür am besten.
Face Decorator
So nennt sich die Britin selbst und beschreibt damit ihre künstlerische Make-up-Philosophie. „Ich bin damit aufgewachsen, unvollkommene Herangehensweisen und Texturen zu lieben und am Wochenende in Schreibwarengeschäfte zu gehen. Ich habe mich schon immer zu gekritzelten, nicht perfekten Dingen hingezogen gefühlt“, erzählt Wood im Interview mit Who What Wear. Ihre Looks sind demnach mutig, extravagant und dennoch auf eine eigene Art puristisch. Denn wofür die 29-Jährige besonders gefeiert wird, sind ihre Full-Face-Looks, die sie stets im Freien und oftmals nur mit einem einzelnen Lipliner schminkt. Für den introvertierten Social-Media-Star ist die Natur ein Rückzugsort, wo sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren kann. Und: Sie prokrastiniere gerne und schminke sich deshalb tatsächlich erst am Weg zu Terminen. Es ist das öffentliche Zelebrieren des Unperfekten, mit dem sie auffällt, eine erfrischende Abwechslung in der sonst so makellos erscheinenden Beauty-Bubble samt Konsumüberfluss. Ihre klare Botschaft lautet: Less is more!