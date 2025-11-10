Emily Wood: Die Make-up-Minimalistin

So nennt sich die Britin selbst und beschreibt damit ihre künstlerische Make-up-Philosophie. „Ich bin damit aufgewachsen, unvollkommene Herangehensweisen und Texturen zu lieben und am Wochenende in Schreibwarengeschäfte zu gehen. Ich habe mich schon immer zu gekritzelten, nicht perfekten Dingen hingezogen gefühlt“, erzählt Wood im Interview mit Who What Wear. Ihre Looks sind demnach mutig, extravagant und dennoch auf eine eigene Art puristisch. Denn wofür die 29-Jährige besonders gefeiert wird, sind ihre Full-Face-Looks, die sie stets im Freien und oftmals nur mit einem einzelnen Lipliner schminkt. Für den introvertierten Social-Media-Star ist die Natur ein Rückzugsort, wo sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren kann. Und: Sie prokrastiniere gerne und schminke sich deshalb tatsächlich erst am Weg zu Terminen. Es ist das öffentliche Zelebrieren des Unperfekten, mit dem sie auffällt, eine erfrischende Abwechslung in der sonst so makellos erscheinenden Beauty-Bubble samt Konsumüberfluss. Ihre klare Botschaft lautet: Less is more!