WOMAN Markenjury: Anti-Falten-Pflege, die die Feuchtigkeitsbarriere stärkt

Mit den Jahren verändert sich nicht nur unsere Haut – sondern auch das Gefühl in ihr. Sie wird trockener, verliert an Spannkraft und braucht mehr Aufmerksamkeit, mehr Pflege, mehr Unterstützung. Genau hier setzt die neue NIVEA Q10 Anti-Falten Linie an, mit Serum und Facial Butter - für Haut, die mehr verdient.
Die fortschrittliche Formel kombiniert leistungsstarke Inhaltsstoffe für sichtbar gemilderte Falten und gestärkte Haut. Pures Q10 stärkt die Zellkraft sowie das Kollagen der Haut, und mildert somit Falten von innen heraus*. Kollagenpeptide stimulieren verschiedene Arten von Hautkollagen*, die dafür bekannt sind, die Hautelastizität zu verbessern und Falten zu reduzieren. Ceramid hilft, die Hautbarriere zu stärken und schützt die Haut somit vor Feuchtigkeitsverlust
Die Facial Butter verschmilzt sanft mit der Haut und schenkt ihr Tag für Tag neue Geschmeidigkeit und Stärke. Mit ihrer reichhaltigen, buttrigen Textur, die mit der Haut verschmilzt, pflegt sie intensiv, spendet langanhaltend Feuchtigkeit und stärkt die natürliche Feuchtigkeitsbarriere. Die Haut wirkt definierter, fühlt sich gefestigt an und gewinnt sichtbar an Ausstrahlung – ein Effekt, der nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar ist.
Spendet intensive Feuchtigkeit und stärkt die Hautbarriere
Reichhaltige, buttrige Textur, die mit der Haut verschmilzt
Reduziert selbst tiefe Falten sichtbar
Strafft die Gesichtskonturen und verbessert die Elastizität
*in Vitro
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