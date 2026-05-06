WOMAN MARKENJURY APPROVED: Anti-Falten-Pflege mit starker Feuchtigkeitsbarriere

in Kooperation mit Beiersdorf
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Im Rahmen des Woman Markenjury-Tests hatten 61 Frauen – überwiegend mit trockener oder Mischhaut – die Möglichkeit, die neue NIVEA Q10 Anti-Falten Facial Butter zu testen.

Schon beim ersten Auftragen überzeugte die reichhaltige Pflege: Die Mehrheit der Testerinnen beschrieb Duft, Textur und Hautgefühl als besonders angenehm. Vor allem die Kombination aus zartschmelzender Textur und einem dezenten, nicht aufdringlichen Duft wurde vielfach hervorgehoben.

Die Wirkung zeigte sich schnell: 87 % der Testerinnen bemerkten bereits nach einigen Tagen erste Ergebnisse. Im Alltag überzeugte die Anwendung durch ihre Einfachheit: 97 % der Testerinnen integrierten die Creme täglich in ihre Pflegeroutine.

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Besonders geschätzt wurde, dass sich die Facial Butter sowohl morgens als auch abends anwenden ließ und sich gut als Make-up-Grundlage eignete.

Auch die sichtbare Wirkung konnte überzeugen: Nach nur einer Woche berichteten die Testerinnen besonders häufig von einem angenehm gepflegten Hautgefühl, langanhaltend mit Feuchtigkeit versorgter und intensiv gepflegter Haut.

Die hohe Zufriedenheit spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Insgesamt waren 97 % der Frauen zufrieden oder sehr zufrieden, und ebenso viele Teilnehmer­innen würden die Q10 Anti-Falten Facial Butter Freundinnen oder Kolleginnen weiterempfehlen.

Besonders häufig hervorgehoben wurden das intensive, gepflegte Hautgefühl, die angenehme, leicht schmelzende Textur, das schnelle Einziehen ohne Fettfilm sowie der dezente, hochwertige Duft.

Fazit: Mit einer so hohen Zufriedenheit ist das Urteil eindeutig: Die NIVEA Q10 Anti-Falten Facial Butter überzeugt durch reichhaltige Pflege, einfache Anwendung und sichtbare Ergebnisse.

Überzeugen Sie sich selbst.

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