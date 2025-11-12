Female Force: Maria Furtwängler im Interview

Maria Furtwängler :

Privat kann ich tagelang nicht in den Spiegel schauen. Ich beschäftige mich nicht ständig mit meinem Äußeren, es lenkt mich eher ab. (lacht) Aber natürlich – in dem Moment, in dem ich drehe und immer wieder in der Maske sitze, werde ich damit konfrontiert. Und neben Pflege und Make-up spielt das Licht beim Film eine sehr große Rolle. Das kann einen unglaublich schön und glatt, aber auch schlagartig 100-jährig aussehen lassen. Manchmal kann ich es ausblenden, und ich sage mir: Egal, Hauptsache du spielst das jetzt ganz toll! Mir werden auf dem Handy immer wieder Fotos von Galas von vor einigen Jahren angezeigt. Wenn ich die sehe, denke ich schon: Ui, diese Frau schaut aber ganz schön gut aus. Und ich frage mich dann: Maria, hast du das eigentlich ausreichend genossen? Ich glaube nämlich nicht. Das ist aber wahrscheinlich auch heute noch der Fall. Dabei habe ich auch zunehmend Momente, in denen mir auffällt, dass das Alter auch eine ganz eigene Kraft hat.