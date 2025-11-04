Patricia Aulitzky: "Mir ist bewusst: Das ist mein einziges Leben"

Patricia Aulitzky :

Ich war gerade fast einen Monat mit meinem Mann und meinem Sohn mit einem alten VW-Bus und Dachzelt in Rumänien und Bulgarien unterwegs. Und was einem beim Campen bewusst wird, ist, wie wenig man braucht und wie wertvoll Wasser als Ressource ist. Denn das Wasser dort konnten wir nicht trinken, also mussten wir gut damit haushalten. Das führt einem auch noch einmal vor Augen, was für ein Luxus eine warme Dusche ist. Gleichzeitig haben wir gesehen, wie viele Menschen mit ihrem Müll die Umwelt verschmutzen, obwohl sie angeben, Naturliebhaber zu sein. Da müsste Umweltschutz doch schon mal anfangen.