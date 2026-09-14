So schön duftet der Herbst

Den Wechsel der Jahreszeiten spüren wir nicht nur in unserem Kleiderschrank oder an der Hautpflege-Routine. Auch unsere Duftvorlieben passen sich an die kühleren Temperaturen an. Welche Noten uns in der kommenden Saison begleiten und wie wir uns möglichst lange an ihnen erfreuen können, wissen Victoria Bukovics von Marionnaud Österreich und Frederic Schuckert von Mäurer & Wirtz.