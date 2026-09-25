Das sind die beliebtesten Parfums Österreichs

Die von der Fragrance Foundation Austria initiierte Duftstars-Verleihung fand heuer erstmals in den Wiener Sofiensälen statt und wurde von Kathi Wörndl (RTL2) und Philipp Hansa (Ö3) moderiert, sowie von Sebastian Grimus, Saxophonist der Band Parov Stelar, musikalisch begleitet.

Übergeben wurden 20 Preise aus zwölf Kategorien. Zu den Laudator:innen des Abends zählten u.a. Autor Thomas Brezina, Musical Darstellerin Nienka Latten, Sängerin und Schauspielerin Simone Stelzer, Moderatorin Martina Reuter und Moderatorin Silvia Schneider.

Ein Novum: erstmals wurde auch ein „Creator Award“ vergeben – ein Preis der digitale Persönlichkeiten würdigt, welche die Welt der Düfte in sozialen Medien kreativ und authentisch erlebbar machen. Unser persönliches Highlight: WOMAN World Geschäftsführerin Neslihan Bilgin-Kara durfte diesen Preis überreichen.

Die Vizepräsidentin der The Fragrance Foundation Austria, Evelina Jüttner übergab gemeinsam mit Peter Steiner den „Handels-Award“ und gab damit ihren Exit aus dem Vorstand bekannt. Steiner, General Manager Nobilis Group, übernahm heuer als Präsident die Spitze der TFFA.