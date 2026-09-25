Das sind die beliebtesten Parfums Österreichs

Von Flakon-Design über Lieblingshändler bis Werbesujet: Bei der 11. Duftstars-Gala wurden wieder die Duftfavoriten des Landes ausgezeichnet. Das sind die Gewinner.
Ein Abend für die Sinne
Die von der Fragrance Foundation Austria initiierte Duftstars-Verleihung fand heuer erstmals in den Wiener Sofiensälen statt und wurde von Kathi Wörndl (RTL2) und Philipp Hansa (Ö3) moderiert, sowie von Sebastian Grimus, Saxophonist der Band Parov Stelar, musikalisch begleitet.
Übergeben wurden 20 Preise aus zwölf Kategorien. Zu den Laudator:innen des Abends zählten u.a. Autor Thomas Brezina, Musical Darstellerin Nienka Latten, Sängerin und Schauspielerin Simone Stelzer, Moderatorin Martina Reuter und Moderatorin Silvia Schneider.
Ein Novum: erstmals wurde auch ein „Creator Award“ vergeben – ein Preis der digitale Persönlichkeiten würdigt, welche die Welt der Düfte in sozialen Medien kreativ und authentisch erlebbar machen. Unser persönliches Highlight: WOMAN World Geschäftsführerin Neslihan Bilgin-Kara durfte diesen Preis überreichen.
Die Vizepräsidentin der The Fragrance Foundation Austria, Evelina Jüttner übergab gemeinsam mit Peter Steiner den „Handels-Award“ und gab damit ihren Exit aus dem Vorstand bekannt. Steiner, General Manager Nobilis Group, übernahm heuer als Präsident die Spitze der TFFA.
WOMAN EMPFIEHLT
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Und das sind alle Gewinner:
Gewählt wurden die Siegerdüfte von einer Fachjury, die sich aus Expert:innen aus Handel, Industrie, Medien und Beauty-Influencer:innen zusammensetzt. Für den Publikumspreis konnten Konsument:innen aber direkt mitabstimmen.
Klassiker Damen: Lancôme – LA VIE EST BELLE (EdP)
Klassiker Herren: Giorgio Armani – ACQUA DI GIÒ (EdT)
Lifestyle: Sabrina Carpenter – SWEET TOOTH (EdP)
Prestige Damen: Narciso Rodriguez – FOR HER (Parfum L’Intense)
Prestige Herren: Dior – DIOR HOMME Parfum
Bestes Flakon-Design: Carolina Herrera – LA BOMBA (EdP)
Home Fragrances: Acqua di Parma – LA CHAPEAU! PICCOLA
Ultra Selektiv Damen: Byredo – ALTO ASTRAL (EdP) & CHLOÉ – ATELIER DES FLEURS CEDRUS INTENSE (EdP)
Ultra Selektiv Herren: Armani Privé – CUIR NU (EdP)
Artistic Independent Perfume: Tiziana Terenzi – KIRKÈ OVERDOSE Extrait de Parfum
Special Award for Achievements: Parfümeurin Cécile Zarokian
Publikumspreis Damen: Prada – PARADOXE (EdP)
Publikumspreis Herren: Chanel – BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF (EdP)
Handels Award Gold: Alina Cosmetics – STEFFL DEPARTMENT STORE
Handels Award Silber: Douglas – HOUSE OF BEAUTY
Handels Award Bronze: Douglas – GRAZ HERRENGASSE
Media Awards Bewegtbild: Carolina Herrera – LA BOMBA (EdP)
Media Awards OOH: Carolina Herrera – LA BOMBA (EdP)
Media Awards Print: Dior – MISS DIOR ESSENCE (Parfum L’Intense)
Creator Award: @chezerand - Erand Arifi