MagazinShop

Das sind die beliebtesten Parfums Österreichs

Subressort
Pflege
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Close-up von Tischen und großem Bildschirm mit Duftstars Logo

©BrunnbauerWache
  1. home
  2. Beauty
  3. Pflege

Von Flakon-Design über Lieblingshändler bis Werbesujet: Bei der 11. Duftstars-Gala wurden wieder die Duftfavoriten des Landes ausgezeichnet. Das sind die Gewinner.

von

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Blurred image background
Foto aus Vogelperspektive von der Verleihung und der Bühne, die durch den ganzen Raum geht

 © BrunnbauerWache

Ein Abend für die Sinne

Die von der Fragrance Foundation Austria initiierte Duftstars-Verleihung fand heuer erstmals in den Wiener Sofiensälen statt und wurde von Kathi Wörndl (RTL2) und Philipp Hansa (Ö3) moderiert, sowie von Sebastian Grimus, Saxophonist der Band Parov Stelar, musikalisch begleitet.

Übergeben wurden 20 Preise aus zwölf Kategorien. Zu den Laudator:innen des Abends zählten u.a. Autor Thomas Brezina, Musical Darstellerin Nienka Latten, Sängerin und Schauspielerin Simone Stelzer, Moderatorin Martina Reuter und Moderatorin Silvia Schneider.

Ein Novum: erstmals wurde auch ein „Creator Award“ vergeben – ein Preis der digitale Persönlichkeiten würdigt, welche die Welt der Düfte in sozialen Medien kreativ und authentisch erlebbar machen. Unser persönliches Highlight: WOMAN World Geschäftsführerin Neslihan Bilgin-Kara durfte diesen Preis überreichen.

Die Vizepräsidentin der The Fragrance Foundation Austria, Evelina Jüttner übergab gemeinsam mit Peter Steiner den „Handels-Award“ und gab damit ihren Exit aus dem Vorstand bekannt. Steiner, General Manager Nobilis Group, übernahm heuer als Präsident die Spitze der TFFA.

Blurred image background
Peter Steiner und Evelina Jüttner gemeinsam auf der Bühne mit einem großen Blumenstrauss

Peter Steiner und Evelina Jüttner

 © BrunnbauerWache

WOMAN EMPFIEHLT

Kann Affiliate-Links enthalten.

Und das sind alle Gewinner:

Gewählt wurden die Siegerdüfte von einer Fachjury, die sich aus Expert:innen aus Handel, Industrie, Medien und Beauty-Influencer:innen zusammensetzt. Für den Publikumspreis konnten Konsument:innen aber direkt mitabstimmen.

  • Klassiker Damen: Lancôme – LA VIE EST BELLE (EdP)

  • Klassiker Herren: Giorgio Armani – ACQUA DI GIÒ (EdT)

  • Lifestyle: Sabrina Carpenter – SWEET TOOTH (EdP)

  • Prestige Damen: Narciso Rodriguez – FOR HER (Parfum L’Intense)

  • Prestige Herren: Dior – DIOR HOMME Parfum

  • Bestes Flakon-Design: Carolina Herrera – LA BOMBA (EdP)

  • Home Fragrances: Acqua di Parma – LA CHAPEAU! PICCOLA

  • Ultra Selektiv Damen: Byredo – ALTO ASTRAL (EdP) & CHLOÉ – ATELIER DES FLEURS CEDRUS INTENSE (EdP)

  • Ultra Selektiv Herren: Armani Privé – CUIR NU (EdP)

  • Artistic Independent Perfume: Tiziana Terenzi – KIRKÈ OVERDOSE Extrait de Parfum

  • Special Award for Achievements: Parfümeurin Cécile Zarokian

  • Publikumspreis Damen: Prada – PARADOXE (EdP)

  • Publikumspreis Herren: Chanel – BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF (EdP)

  • Handels Award Gold: Alina Cosmetics – STEFFL DEPARTMENT STORE

  • Handels Award Silber: Douglas – HOUSE OF BEAUTY

  • Handels Award Bronze: Douglas – GRAZ HERRENGASSE

  • Media Awards Bewegtbild: Carolina Herrera – LA BOMBA (EdP)

  • Media Awards OOH: Carolina Herrera – LA BOMBA (EdP)

  • Media Awards Print: Dior – MISS DIOR ESSENCE (Parfum L’Intense)

  • Creator Award: @chezerand - Erand Arifi

10 Dinge, die uns Kopenhagen über Stil lehrt
Fashion

10 Dinge, die uns Kopenhagen über Stil lehrt

Die nordische Mode ist expressiv, nachhaltig und dabei herrlich tragbar. Um die spannendsten Trends zu finden, war WOMAN zur Fashi...
Beautykiller Büroluft?
Pflege

Beautykiller Büroluft?

Morgens kommen wir frisch gestylt im Büro an, und abends verlassen wir es mit einem Look, der irgendwie „off“ ist. Da muss etwas i...
Stockfoto von gelben Reagenzgläsern
Pflege

Bedeutet diese Bewegung das Ende von Anti-Aging?

Jedes Zeichen der Hautalterung bekämpfen und ausradieren? Damit ist jetzt Schluss! Wie ein ganzheitlicher Ansatz zur Individuellen...
Der neue Health-Hotspot
Gesundheit

Der neue Health-Hotspot

Das Mount Med Resort sorgt seit seiner Eröffnung für Aufsehen. Ich habe das Gesund-Konzept getestet und einen neuen Blick auf Tran...
Gelassen führen
Karriere

Gelassen führen

Warum Mikromanagement Vertrauen zerstört und der Trend zur „Nichtführung" zu besseren Ergebnissen führen kann. Eine Personale...
idealo App downloaden & gewinnen!
WOMAN DAY

idealo App downloaden & gewinnen!

Der WOMAN DAY wird noch besser: Gemeinsam mit idealo haben Sie die Chance, eines von drei Must-haves aus Fashion, Beauty und Lifes...
Resch&Frisch – Mein Gebäck für Zuhause
Gewinnspiele

Resch&Frisch – Mein Gebäck für Zuhause

Jetzt mitspielen und Resch&Frisch Starterpaket gewinnen!
Ankündigung Zeit zum Reden Podcast
Podcast

#KÄRNTENSPEZIAL Vagusnerv & Stimme – die eingebaute Wellnesstechnologie des Körpers

Bea Robein über die Kraft der Stimme, Kunst als Gesundheitsressource und warum Singen Körper und Seele verbindet
Healthy Leadership Event: Jetzt zwei Plätze gewinnen
Gewinnspiele

Healthy Leadership Event: Jetzt zwei Plätze gewinnen

Wie können wir Gesundheit, mentale Stärke und Leistungsfähigkeit langfristig fördern und welche Rolle spielt dabei moderne Führung...

Über die Autor:innen

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Redakteurin für Mode & Beauty

Katrin schreibt für WOMAN für das Ressort Mode & Beauty.