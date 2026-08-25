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10 Dinge, die uns Kopenhagen über Stil lehrt

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Die nordische Mode ist expressiv, nachhaltig und dabei herrlich tragbar. Um die spannendsten Trends zu finden, war WOMAN zur Fashion Week vor Ort.

von

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Bild von Michaela Strachwitz

Michaela Strachwitz

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 © Launchmetrics.com/spotlight

1. Kleidung spiegelt Identität

Zalando Visionary Award-Gewinner Galib Gassanoff thematisiert mit seiner Marke Institution kulturelle Identität. Für seine SS27-Kollektion machte er Handwerkskunst aus seiner Heimat Georgien sichtbar.

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