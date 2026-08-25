10 Dinge, die uns Kopenhagen über Stil lehrt

Die nordische Mode ist expressiv, nachhaltig und dabei herrlich tragbar. Um die spannendsten Trends zu finden, war WOMAN zur Fashion Week vor Ort.
1. Kleidung spiegelt Identität
Zalando Visionary Award-Gewinner Galib Gassanoff thematisiert mit seiner Marke Institution kulturelle Identität. Für seine SS27-Kollektion machte er Handwerkskunst aus seiner Heimat Georgien sichtbar.
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