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Diese vergangenen Modelieblinge erleben jetzt ein Comeback

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Fashion
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Frau liest eine Zeitung mit der Headline „Daily Rethink Fashion News“

©Henkel
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Dass die Trends der neuen Saison bereits in unserem Kleiderschrank hängen, beweist eine besondere Kollektion, die ikonische Looks aus 90 Jahren Modehistorie zelebriert.

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Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Altes wieder aufleben lassen

Wir haben vermutlich alle genügend Kleidungsstücke in unserem Schrank, die wir nie tragen, aber irgendwie auch nicht aussortieren. Denn wenn etwas nicht mehr passt, nicht gefällt oder nicht mehr im Trend ist, kaufen wir einfach etwas Neues, oder?

Dabei erzählen auch die unbeliebten Teile eine wertvolle Geschichte, die wir durch Reparatur und Pflege oder aber einen neuen Kontext wieder aufleben lassen können. Und bei der Geschwindigkeit, mit der Modetrends aktuell gemacht und gelebt werden, zählt das Argument „das Piece ist nicht mehr cool“ ohnehin nicht mehr.

Als Beweis dafür brachte Fewa Anfang August eine besondere Kollektion auf den Laufsteg, bei der WOMAN exklusiv zu Gast war. Im Rahmen der Copenhagen Fashion Week wurde in der dänischen Hauptstadt die „Comeback Collection“ präsentiert – eine Show, bei der ikonische Looks und Pre-loved-Teile der letzten neun Dekaden neu aufgearbeitet und inszeniert wurden. Warum das so wichtig ist? Auf der Erde gibt es laut der Feinwaschmittelmarke genug Kleidung, um die nächsten sechs Generationen einzukleiden.

Den nächsten Einkaufsbummel überlegen wir uns also genau …

Auf der Erde gibt es genug Kleidung, um die nächsten sechs Generationen einzukleiden

Fewa - offizieller Partner der Copenhagen Fashion Week

Kuratiert wurde die Show von Victoria Lee, Fashion Director bei Perwoll (deutscher Markenname von Fewa). Seit November 2023 prägt sie die kreative Ausrichtung der Marke und setzt dabei konsequent auf bereits getragene Kleidungsstücke: „Jedes Stück auf diesem Laufsteg hatte bereits ein Leben, bevor es zu uns kam. Genau darum geht es bei der ‚Comeback Collection‘: Mit der Pflege von Fewa zeigen wir, dass die schönsten Looks oft bereits in unseren Kleiderschränken hängen – sie brauchen nur wieder eine Bühne.“

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Alle Models gemeinsam am Runway, in der Mitte steht die Fashion Director

Fashion Director Victoria Lee (mitte, schwarzes Kleid) am Laufsteg der „Comeback Collection“.

 © Henkel

Präsentiert wurden die Looks u.a. von Model und Markenbotschafterin Rebecca Mir, die in einem von Karl Lagerfeld inspirierten Power-Suit als Moderatorin durch den Abend führte und am darauffolgenden Tag auch als Model bei der Show von Stine Goya dabei war, für die Fewa als Co-Host agierte.

Weitere Highlights der Kollektion: edle 20er-Jahre Accessoires, dekonstruierter Y2K-Denim und ein Boho-Look à la Chloé, den wir direkt auf unser Moodboard für die kommende Saison gepackt haben!

Wir sind dann mal shoppen – in unserem eigenen Kleiderschrank versteht sich ;-)

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Rebecca Mir am Runway mit schwarzem Anzug, Krawatte und Sonnenbrille

Am fewa-Runway: Model Rebecca Mir.

 © Henkel

Über die Autor:innen

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Redakteurin für Mode & Beauty

Katrin schreibt für WOMAN für das Ressort Mode & Beauty.