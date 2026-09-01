Diese vergangenen Modelieblinge erleben jetzt ein Comeback

Wir haben vermutlich alle genügend Kleidungsstücke in unserem Schrank, die wir nie tragen, aber irgendwie auch nicht aussortieren. Denn wenn etwas nicht mehr passt, nicht gefällt oder nicht mehr im Trend ist, kaufen wir einfach etwas Neues, oder?

Dabei erzählen auch die unbeliebten Teile eine wertvolle Geschichte, die wir durch Reparatur und Pflege oder aber einen neuen Kontext wieder aufleben lassen können. Und bei der Geschwindigkeit, mit der Modetrends aktuell gemacht und gelebt werden, zählt das Argument „das Piece ist nicht mehr cool“ ohnehin nicht mehr.

Als Beweis dafür brachte Fewa Anfang August eine besondere Kollektion auf den Laufsteg, bei der WOMAN exklusiv zu Gast war. Im Rahmen der Copenhagen Fashion Week wurde in der dänischen Hauptstadt die „Comeback Collection“ präsentiert – eine Show, bei der ikonische Looks und Pre-loved-Teile der letzten neun Dekaden neu aufgearbeitet und inszeniert wurden. Warum das so wichtig ist? Auf der Erde gibt es laut der Feinwaschmittelmarke genug Kleidung, um die nächsten sechs Generationen einzukleiden.

Den nächsten Einkaufsbummel überlegen wir uns also genau …