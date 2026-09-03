Beautykiller Büroluft?

Das morgens noch so voluminöse Haarstyling wirkt schon nach wenigen Stunden platt, Augenringe zeichnen sich bereits beim Mittagessen ab, und irgendwie wirkt der Teint auch einfach total fahl … Dass unser gepflegtes Aussehen im Laufe unseres Arbeitstages zu verblassen scheint, soll laut Social-Media-Nutzer:innen an der schlechten Luft in unseren Büros liegen. Deswegen auch der Name Office-Air-Phänomen. Aber hat das Erscheinungsbild wirklich etwas mit unserem Aufenthaltsort zu tun oder bilden wir uns das einfach nur ein?