MagazinShop

Der neue Health-Hotspot

Paid Content Identifier
Exklusiv für Abonnent:innen
Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
8 min

©Foto: David Innerhofer / Mount Med Resort
  1. home
  2. Balance
  3. Gesundheit

Das Mount Med Resort sorgt seit seiner Eröffnung für Aufsehen. Ich habe das Gesund-Konzept getestet und einen neuen Blick auf Transformation gewonnen.

von

Bild von Kristin Pelzl-Scheruga

Kristin Pelzl-Scheruga

Als ich im Mount Med Resort einchecke fühle ich mich weit entfernt von jener Version meiner selbst, die ich sein möchte: Seit Wochen schlafe ich kaum mehr als vier Stunden pro Nacht. Tagsüber hole ich mir Energie aus Süßem und Nudeln – ich muss ja nicht auf mein Gewicht achten. Erschöpfung erscheint mir nicht mehr als Warnsignal, sondern als Normalzustand einer berufstätigen Frau jenseits der 50.

Paid Content Identifier

Make YOUR world more WOMAN

Bereits Abonnentin? HIER zum Login.
Unsere Empfehlungen für Sie:

Abo auswählen

oder entdecken Sie unsere Abopakete der Saison HIER