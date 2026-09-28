Der neue Health-Hotspot

Als ich im Mount Med Resort einchecke fühle ich mich weit entfernt von jener Version meiner selbst, die ich sein möchte: Seit Wochen schlafe ich kaum mehr als vier Stunden pro Nacht. Tagsüber hole ich mir Energie aus Süßem und Nudeln – ich muss ja nicht auf mein Gewicht achten. Erschöpfung erscheint mir nicht mehr als Warnsignal, sondern als Normalzustand einer berufstätigen Frau jenseits der 50.