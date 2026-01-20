Zwischen Longevity, Botox und Exosomen: was braucht unsere Haut wirklich?

Dr. Daniela Rieder & Dr. Jennifer Kager :

Relevant bleiben all jene Trends, die Natürlichkeit, Hautgesundheit und Nachhaltigkeit vereinen. „Skin Longevity“ statt kurzfristiger Effekte wird 2026 ein zentrales Thema sein. Heißt: Behandlungen und Produkte, die die Haut langfristig stärken. Auf Social Media wird Beauty stark gehypt, medizinisch sehen wir viele Trends jedoch kritisch. Der gleichzeitige Einsatz zahlreicher Wirkstoffe kann die Hautbarriere schädigen, ebenso sollten Beauty-Tools für den Heimgebrauch wie Microneedling oder LED-Masken mit Vorsicht verwendet werden. Wir empfehlen, Hautbehandlungen individuell und professionell durchführen zu lassen, um langfristig gesunde Haut zu erhalten.