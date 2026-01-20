Zwischen Longevity, Botox und Exosomen: was braucht unsere Haut wirklich?

Close-Up von Frau mit Peeling-Maske im Gesicht und Produkt

©Unsplash
Bei vielen Beauty-Trends fragen wir uns: sind sie reine Social Media-Hypes oder ernstzunehmende und praktische Tipps? Denn vor allem wenn es um Trends der ästhetischen Medizin geht, ist es wichtig, nicht blind auf Stimmen im Internet zu vertrauen. Worauf wir 2026 tatsächlich setzen und welche Treatments und Wirkstoffe den Hype wert sind, verraten zwei Expertinnen.

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Porträt von Dr. Daniela Rieder und Dr. Jennifer Kager, mit weißem Arztkittel und lächelnd

 © Dr Daniela Rieder, Dr. Jennifer Kager
WOMAN

Welche Beauty-Trends werden 2026 wirklich relevant sein – und welche sind eher ein Hype, der vorüber geht?

Dr. Daniela Rieder & Dr. Jennifer Kager

Relevant bleiben all jene Trends, die Natürlichkeit, Hautgesundheit und Nachhaltigkeit vereinen. „Skin Longevity“ statt kurzfristiger Effekte wird 2026 ein zentrales Thema sein. Heißt: Behandlungen und Produkte, die die Haut langfristig stärken. Auf Social Media wird Beauty stark gehypt, medizinisch sehen wir viele Trends jedoch kritisch. Der gleichzeitige Einsatz zahlreicher Wirkstoffe kann die Hautbarriere schädigen, ebenso sollten Beauty-Tools für den Heimgebrauch wie Microneedling oder LED-Masken mit Vorsicht verwendet werden. Wir empfehlen, Hautbehandlungen individuell und professionell durchführen zu lassen, um langfristig gesunde Haut zu erhalten.

WOMAN

Welche ästhetischen Trends zeichnen sich 2026 im Bereich minimalinvasiver Eingriffe wie Botox und Fillern ab?

Dr. Daniela Rieder & Dr. Jennifer Kager

Wir sehen eine klare Bewegung hin zu weniger Produkt, mehr Strategie. Micro-Dosing, präventive Behandlungen und eine sehr individuelle Herangehensweise stehen im Vordergrund. Ziel ist nicht Veränderung, sondern Verbesserung der Hautqualität, Frische und Erhalt der eigenen Mimik.

WOMAN

Beobachten Sie Veränderungen darin, wie Patientinnen über Brustvergrößerungen sprechen?

Dr. Daniela Rieder & Dr. Jennifer Kager

Ja, eindeutig. Der Wunsch nach Natürlichkeit ist heute viel stärker ausgeprägt. Es geht weniger um Größe und mehr um Proportion, Körpergefühl und Passung zum eigenen Lebensstil. Immer häufiger thematisieren Patientinnen Aspekte wie Sportlichkeit, körperliches Wohlbefinden und die langfristige Integration der Implantate in ihren Alltag.

WOMAN

Welche Methode oder Technik hat aus Ihrer Sicht das Potenzial, 2026 zum neuen Standard zu werden?

Dr. Daniela Rieder & Dr. Jennifer Kager

Aus unserer Sicht hat die gewebeschonende Brustvergrößerung nach der Preservé-Methode großes Potenzial, sich als neuer Standard zu etablieren. Der Fokus liegt dabei auf maximaler Schonung des Gewebes, Erhalt der natürlichen Anatomie und einer besonders präzisen Implantat Platzierung. Patientinnen profitieren von einer schnelleren Regeneration, weniger postoperativen Beschwerden und sehr natürlichen Ergebnissen. Alles Aspekte, die dem heutigen Anspruch an moderne ästhetische Chirurgie klar entsprechen.

WOMAN

Gibt es ein „Hero-Treatment“, auf das Sie selbst schwören?

Dr. Daniela Rieder & Dr. Jennifer Kager

Kein einzelnes Treatment ist für alle ideal, daher setzen wir stark auf abgestimmte Kombinationsbehandlungen. Z.B. der Einsatz aus gezieltem Botox, Skinboostern, Exosomen und regelmäßigen kosmetischen Gesichtsbehandlungen liefert unserer Meinung nach sehr natürliche und nachhaltige Ergebnisse. Auf körperlicher Ebene ergänzen wir unser Konzept zunehmend durch NAD⁺-Infusionen, die die zelluläre Regeneration unterstützen und ganzheitliche Aspekte von Hautqualität, Energie und Regeneration adressieren.

WOMAN

Wie beeinflussen Social Media und aktuelle Beauty-Ästhetiken Ihre Arbeit?

Dr. Daniela Rieder & Dr. Jennifer Kager

Social Media wirkt stark als Inspirations-, aber auch als Informationsquelle. Patientinnen kommen mit sehr konkreten Vorstellungen, sind gleichzeitig, aber kritischer geworden und sind informiert. Unsere Aufgabe ist es oft, Trends einzuordnen und realistische, medizinisch sinnvolle Wege aufzuzeigen.

WOMAN

Welcher Wirkstoff hat aus dermatologischer Sicht das Potenzial, der „Hero“ fürs nächste Jahr zu werden?

Dr. Daniela Rieder & Dr. Jennifer Kager

Wirkstoffe mit Fokus auf Barriereschutz, Regeneration und Entzündungshemmung gewinnen weiter an Bedeutung. Als klaren „Hero-Wirkstoff“ sehen wir Exosomen. Dabei handelt es sich um körpereigene Botenstoffe, die die Zellkommunikation fördern, Regenerationsprozesse aktivieren und die Hauterneuerung sowie Kollagenbildung gezielt unterstützen.

WOMAN

Welche Behandlung oder Technologie empfehlen Sie aktuell besonders häufig?

Dr. Daniela Rieder & Dr. Jennifer Kager

Sehr gefragt sind Skinbooster, Microneedling und Radiofrequenzbehandlungen sowie präventive Botox-Konzepte. Viele Patient:innen möchten früher beginnen, um spätere, stärkere Eingriffe hinauszuzögern oder ganz zu vermeiden.

WOMAN

Welche Fehler sieht man in der Skincare-Routine am häufigsten?

Dr. Daniela Rieder & Dr. Jennifer Kager

Zu viele Produkte, zu hohe Wirkstoffkonzentrationen und fehlender Sonnenschutz. Weniger ist oft mehr. Eine konsequente, einfache Routine mit Reinigung, Schutz und gezielter Pflege ist langfristig effektiver als ständiges Experimentieren.

WOMAN

Ganz persönlich: Welche nicht-chirurgischen Beauty-Rituale oder Wirkstoffe nutzen Sie selbst konsequent?

Dr. Daniela Rieder & Dr. Jennifer Kager

Regelmäßige Gesichtsbehandlungen, Sonnenschutz, medizinisch fundierte Hautpflege und dezente minimalinvasive Behandlungen. Entscheidend ist für uns nicht der schnelle Effekt, sondern ein frisches, gesundes Erscheinungsbild über viele Jahre hinweg.

