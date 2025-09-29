Rishikesh: Reise ins Herz des Yoga

Ich bahne mir meinen Weg durch den Trubel, überquere die berühmte Hängebrücke Lakshman Jhula und lande auf der anderen Seite des Flusses, wo es noch ursprünglicher zugeht. Dort, wo überwiegend Locals leben und einige der berühmten Tempel liegen, finde ich mein kleines, unspektakuläres Hotel – mit Yogamatten auf der Dachterrasse und direkter Nähe zum berühmten Parmarth Niketan Ashram, wo ich in die spirituellen Rituale der Stadt eintauchen kann.

Morgengebete mit Gesängen, Feuerzeremonien, Yogaeinheiten und natürlich Ganga Aarti: Das Lichtritual findet jeden Tag bei Sonnenuntergang an den Ghats, den Steinstufen am Gangesufer, statt. Brennende Öllampen werden im Takt von Glocken und Gesängen durch die Luft geschwenkt, Räucherwerk steigt in die dunkle Nacht. Die Kraft des Ortes ist jetzt spürbar. Kinder bieten Kerzen in Blätterschiffchen an, die man in Dankbarkeit dem Ganges übergibt. Auch ich werde schwach und kaufe reichlich Opfergaben – Karma ist alles in Indien. Religiöse Rituale sind hier allgegenwärtig, sie strukturieren den Tag. Ein Kind malt mir ein Zeichen auf die Stirn – und ich fühle mich als Teil des Kollektivs.

Nachdem ich mich inzwischen sicherer durch die Gässchen bewege und mich hin und wieder auf einem Moped für ein paar Rupien mitnehmen lasse, dringe ich in neue Welten vor – in jene, in denen die Beatles schon vor über 50 Jahren nach Inspiration gesucht haben.