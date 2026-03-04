Das Comeback der Zwiebel

BESONDERS ZEITGEMÄSS ist das Ganze auch preislich betrachtet. In Zeiten, in denen wir beim Einkaufen die Kosten im Auge behalten, ist eine solch günstige Trendzutat eine kleine Wohltat. Was die Zwiebel gerade jetzt so spannend macht? Gekonnt zubereitet (etwa langsam geschmort), entwickelt sie einen fleischigen Geschmack – selbst wenn sich gar kein tierisches Produkt auf der Zutatenliste befindet. Großartig also für jene, die gerne Fleisch essen, aber aus Gesundheits- und Ethikgründen mehr vegetarische Tage einlegen möchten. Noch intensiver wird der Effekt übrigens, wenn Sie die Zwiebel mit Knoblauch paaren. Noch so ein günstiger Vieleskönner – vielleicht ja die Trendzutat 2027, wer weiß.