Tisch für zwei: mit Larissa Andres

LARISSA ANDRES: Ich habe schon in der Schule gelernt, dass du einen USP brauchst – etwas, wodurch du dich abhebst. Als FineDining-Restaurant mit Fleisch und Fisch wäre das JOLA eines von vielen gewesen. Wir stehen hingegen für eine komplett neu gedachte Gemüseküche. Den Begriff „vegan“ mögen wir tatsächlich gar nicht so gern.

Vegan kann alles sein: modern, biologisch, rumänisch, italienisch, was auch immer. Es sagt nicht so viel über die Küchenlinie aus, wie man denken möchte. Jonathan hat sich seinem Kochstil verschrieben, ihn in jahrelanger Arbeit entwickelt. Nichts davon gibt es auf diese Art in Rezeptbüchern.

Und wir kochen bewusst ohne Fleischersatz. Wir haben nichts gegen gut gemachte Ersatzprodukte, wissen aber, dass nur rund 30 Prozent unserer Gäste vegan leben. Wenn den restlichen 70 Prozent nach Fleisch ist, dann gehen sie an einen Ort, wo damit gekocht wird. Warum sollten sie bei uns falsches Fleisch essen wollen?

Unser Anspruch ist dabei nicht, dass Gerichte im veganen Vergleich schmecken, sondern dass Menschen völlig unabhängig von ihrer sonstigen Ernährung nichts vermissen. Damit treffen wir einen Nerv. Deshalb haben wir im JOLA eine gerade im Fine-Dining-Bereich ungewöhnlich hohe Anzahl von Stammgästen, die nun auch das lara, in dem wir Casual Dining anbieten, für sich entdecken.