25 Jahre voller Geschichten, Begegnungen und Inspiration und vor allem 25 Jahre, in denen ihr Frauen eine Bühne gegeben und ihre vielfältigen Wege, Erfolge und Persönlichkeiten sichtbar gemacht habt.
WOMAN hat damit nicht nur ein Magazin geschaffen, sondern einen Raum, in dem Frauen einander inspirieren, Mut machen und zeigen können, was möglich sein kann. Auf viele weitere Jahre voller großartiger Geschichten und starker Frauen!
Alles Gute
Monika Unterholzner, stellv. Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke