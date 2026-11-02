Die Macht der richtigen Frage

Wie erledige ich diese Aufgabe schneller? Oder: Warum erledige ich sie überhaupt? Die erste Frage verbessert einen Ablauf. Die zweite kann ihn überflüssig machen.
KI kann uns zu beiden Fragen in Sekunden Antworten liefern. Sie nimmt uns aber nicht die Verantwortung ab, zu entscheiden, welches Problem wir eigentlich lösen wollen. Wer zu eng fragt, kann Wesentliches übersehen, selbst wenn die Antwort überzeugend klingt.
Für Universitäten folgt daraus ein klarer Auftrag: Studierende müssen lernen, selbst gute Fragen zu entwickeln. Dazu gehört, vermeintliche Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen und andere Perspektiven einzubeziehen. Ebenso wichtig bleibt es, Antworten anhand von Belegen zu prüfen.
Als Vizerektorin ist mir wichtig, dass dafür Raum entsteht. An der Universität sollten wir bewerten, ob Studierende ein Problem durchschauen und eine Frage sinnvoll und wissenschaftlich weiterentwickeln können. Ein kluges „Warum?“ muss im Hörsaal genauso willkommen sein wie eine korrekte Antwort.