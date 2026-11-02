Die Macht der richtigen Frage

Für Universitäten folgt daraus ein klarer Auftrag: Studierende müssen lernen, selbst gute Fragen zu entwickeln. Dazu gehört, vermeintliche Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen und andere Perspektiven einzubeziehen. Ebenso wichtig bleibt es, Antworten anhand von Belegen zu prüfen.

Als Vizerektorin ist mir wichtig, dass dafür Raum entsteht. An der Universität sollten wir bewerten, ob Studierende ein Problem durchschauen und eine Frage sinnvoll und wissenschaftlich weiterentwickeln können. Ein kluges „Warum?“ muss im Hörsaal genauso willkommen sein wie eine korrekte Antwort.