Die Kunst, die Liebe zu feiern

Am 8. November 2026 öffnet das Almanac Palais Vienna von 14 bis 17 Uhr seine Türen zum exklusiven Wedding Open House.
Zukünftige Brautpaare sind eingeladen, eine der außergewöhnlichsten Hochzeitslocations Wiens kennenzulernen und sich für ihren großen Tag inspirieren zu lassen. Zwischen prachtvoller Palaisarchitektur, eleganten Hochzeitsinszenierungen und ausgewählten Hochzeitsexperten wird erlebbar, wie aus individuellen Vorstellungen unvergessliche Erinnerungen werden.
Wedding Open House: Ein Vorgeschmack auf den schönsten Tag
Wie fühlt es sich an, in einem historischen Wiener Palais zu heiraten? Beim Wedding Open House am Sonntag, dem 8. November 2026, können zukünftige Brautpaare genau das entdecken.
Die prachtvollen Heritage Rooms verwandeln sich in eine stilvolle Hochzeitswelt, die vom romantischen Ja-Wort über den eleganten Empfang bis zum festlichen Hochzeitsdinner und zur ausgelassenen Afterparty alle Facetten eines besonderen Hochzeitstages erlebbar macht.
Neben persönlichen Führungen bietet das Open House die Gelegenheit, direkt mit Experten aus der Hochzeitsbranche ins Gespräch zu kommen. Ausgewählte Partner aus den Bereichen Wedding Design & Planning, Floristik, Fotografie, Patisserie, Beauty und Mode sowie Juweliere präsentieren ihre Leistungen und stehen für individuelle Fragen und persönliche Beratung zur Verfügung.
Für kulinarische Genussmomente sorgen feines Fingerfood und ausgewählte Drinks. Auch musikalisch werden die unterschiedlichen Facetten einer Hochzeit erlebbar: von stimmungsvollem Live-Gesang in den Heritage Rooms bis hin zu mitreißenden DJ-Beats im Almanac Club.
WOMAN EMPFIEHLT
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Darüber hinaus haben Besucher die Möglichkeit, sich persönlich zu den Hochzeitsangeboten des Hauses beraten zu lassen und ihren Wunschtermin für den großen Tag direkt vor Ort zu reservieren. Auch für das Jahr 2027 sind noch ausgewählte Termine verfügbar.
WEDDING OPEN HOUSE IM ALMANAC PALAIS VIENNA
Wann: Sonntag, 8. November 2026, 14:00–17:00 Uhr
Wo: Almanac Palais Vienna, Heritage Rooms, Parkring 14–16, 1010 Wien
Website
Jetzt unter events.vienna@almanachotels.com anmelden und den ersten Schritt zur Traumhochzeit machen.
Ein Palais für die ganz große Liebe
Manche Orte erzählen Geschichten. Andere werden selbst Teil einer ganz besonderen. Direkt an der Wiener Ringstraße, gegenüber dem Stadtpark, vereint das Almanac Palais Vienna den Charme zweier historischer Palais aus dem 19. Jahrhundert mit zeitgemäßem Luxus und einer unverwechselbaren Atmosphäre.
Ob eine intime Feier im engsten Familienkreis oder ein rauschendes Fest mit bis zu 120 Gästen: Die prachtvollen Heritage Rooms bieten den passenden Rahmen für eine Hochzeit, die so individuell ist wie das Paar selbst. Hohe Decken, historische Details und elegante Räumlichkeiten schaffen eine Kulisse, in der jeder Augenblick seinen ganz eigenen Zauber entfaltet.
Vom ersten Ja bis zum letzten Tanz
Eine Hochzeit ist weit mehr als eine Zeremonie. Es sind die vielen kleinen Momente, die diesen Tag unvergesslich machen: das gemeinsame Getting Ready mit den Liebsten, der erste Blick aufeinander, ein emotionales Ja-Wort und das festliche Dinner im Kreise von Familie und Freunden.
Im Almanac Palais Vienna lässt sich all das unter einem Dach vereinen. Die vielseitigen Räumlichkeiten bieten Raum für eine stilvolle Trauung, einen eleganten Empfang und ein festliches Hochzeitsdinner. Wer die Nacht zum Tag machen möchte, feiert anschließend im hauseigenen Almanac Club weiter – mit Musik, Cocktails und einer ausgelassenen Afterparty in privatem Ambiente.
Eine Suite für die ersten gemeinsamen Erinnerungen
Was könnte schöner sein, als den Hochzeitstag ganz entspannt in einer luxuriösen Suite zu beginnen und ihn dort als frisch verheiratetes Paar ausklingen zu lassen?
Mit 111 Zimmern und Suiten bietet das Almanac Palais Vienna besondere Rückzugsorte für das Brautpaar und seine Gäste. Großzügige Wohnbereiche, ausgewählte Kunstwerke und stilvolles Interieur verbinden den Charakter des historischen Palais mit modernem Wohnkomfort. Einige Suiten verfügen sogar über eine private Sauna.
Ob für das Getting Ready, die ersten Hochzeitsfotos oder einen ruhigen Moment zu zweit: Hier entstehen Erinnerungen, die weit über den Hochzeitstag hinausreichen.
Und am nächsten Morgen? Gemeinsam genießen.
Nach einer unvergesslichen Hochzeitsnacht darf das Feiern gerne noch ein wenig weitergehen. Im hauseigenen Donnersmarkt Restaurant kommen Familie und Freunde am nächsten Morgen zu einem gemeinsamen Frühstück zusammen.
Bei frisch gebrühtem Kaffee, einem ausgedehnten Frühstück und den schönsten Geschichten des Vorabends lässt sich das Hochzeitswochenende entspannt ausklingen. Ein wunderbarer Abschluss, bevor das frisch vermählte Paar in sein nächstes gemeinsames Kapitel startet.