Die Kunst, die Liebe zu feiern

Wie fühlt es sich an, in einem historischen Wiener Palais zu heiraten? Beim Wedding Open House am Sonntag, dem 8. November 2026, können zukünftige Brautpaare genau das entdecken.

Die prachtvollen Heritage Rooms verwandeln sich in eine stilvolle Hochzeitswelt, die vom romantischen Ja-Wort über den eleganten Empfang bis zum festlichen Hochzeitsdinner und zur ausgelassenen Afterparty alle Facetten eines besonderen Hochzeitstages erlebbar macht.

Neben persönlichen Führungen bietet das Open House die Gelegenheit, direkt mit Experten aus der Hochzeitsbranche ins Gespräch zu kommen. Ausgewählte Partner aus den Bereichen Wedding Design & Planning, Floristik, Fotografie, Patisserie, Beauty und Mode sowie Juweliere präsentieren ihre Leistungen und stehen für individuelle Fragen und persönliche Beratung zur Verfügung.

Für kulinarische Genussmomente sorgen feines Fingerfood und ausgewählte Drinks. Auch musikalisch werden die unterschiedlichen Facetten einer Hochzeit erlebbar: von stimmungsvollem Live-Gesang in den Heritage Rooms bis hin zu mitreißenden DJ-Beats im Almanac Club.