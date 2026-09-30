Neugier darf kein Privileg sein: Chancengleichheit in der Wissenschaft

Das geht uns alle an. Wer auf Social Media eine Behauptung liest oder eine Antwort von KI bekommt, sollte fragen können: Woher weiß man das? Welche Belege gibt es? Wissenschaftliche Neugier hilft, sich ein eigenes Urteil zu bilden.

Wir sollten junge Menschen deshalb öfter fragen, was sie herausfinden möchten, statt nur, was sie einmal werden wollen. Schulen, Hochschulen und Eltern können dafür Räume öffnen. Denn eine offene Türe wird nur dann zur Chance, wenn Mädchen wissen: Auch ich bin hier willkommen.