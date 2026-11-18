Gerade im oft turbulenten Advent liegt ein besonderer Luxus darin, sich Zeit für die kleinen Momente zu nehmen, einen langsamen Morgen, Zeit mit den Liebsten oder genussvolle Kaffeemomente zwischen den vorweihnachtlichen Erledigungen. Die limitierte Festtagskollektion von Nespresso x Swarovski lädt genau dazu ein: diese vertrauten Augenblicke bewusst zu genießen und ihnen mit intensiven Aromen und funkelnden Geschenkideen einen besonderen Rahmen zu geben, ganz ohne vorweihnachtlichen Stress.
Make small things magical: Kleine Rituale, festlich inszeniert
Manchmal braucht es nur eine gute Tasse Kaffee, um einen gewöhnlichen Morgen in entspannte Selfcare zu verwandeln. Die limitierten Festtagsblends bringen dafür unterschiedliche Aromen in die Tasse: Der Crystal Spark Espresso verbindet Noten von geröstetem Getreide und Kakao mit einem Hauch Karamell und dezenten Gewürzen. Der Hazelnut Brownie erinnert an saftigen Fudge-Brownie und geröstete Haselnüsse, während der Blueberry Cheesecake Noten von Heidelbeeren, cremigem Käsekuchen und sanftem Karamell vereint.
Wer aus dem Kaffeemoment ein richtiges Genusserlebnis machen möchte, kann den Crystal Spark Espresso auch als Matcha Affogaccino servieren: Pistazieneis trifft auf den warmen Charakter des Crystal Spark Espresso, dazu kommen samtiger Matcha-Milchschaum und eine Prise zerkleinerter Pistazien. Eine schöne Idee für eine kulinarische Auszeit oder für den Kaffeetratsch mit den Liebsten. Oder Sie überraschen Familie und Freund:innen beim nächsten Zusammensein mit dem Hazelnut Pink Brownie Mocktini, einer verspielten Kreation mit Schokoladensauce, Milch und luftiger Drachenfruchtcreme in zartem Rosa. So wird jeder Schluck ein unvergessliches Erlebnis.
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Kleine Aufmerksamkeiten, die große Freude machen
Gemeinsame Zeit und geteilte Momente sind oft die schönsten Geschenke. Wer dazu noch eine kleine Aufmerksamkeit sucht, findet in der Nespresso x Swarovski Festtagskollektion Ideen, die genau solche Genussmomente begleiten.
Für alle, die den Advent gern Türchen für Türchen genießen, hält der Nespresso Adventskalender tägliche Überraschungen bereit, die die Wartezeit bis Weihnachten versüßen. Für Kaffeeliebhaber:innen, die auch unterwegs nicht auf ihren Kaffee verzichten möchten, gibt es den Travel Mug mit passendem Mug Holder und funkelnden Swarovski-Kristallen. Auch für die Festtagsdekoration finden sich besondere Akzente: Zwei sammelbare Kristallornamente, inspiriert von den Nespresso ORIGINAL und VERTUO Kapseln, lassen sich einzeln oder als Duo verschenken – oder schmücken den eigenen Weihnachtsbaum mit besonderer Eleganz.
Inspiriert? Wir auch! So einfach wird aus einer kleinen Aufmerksamkeit eine Einladung zu einem genussvollen Moment: zum gemeinsamen Kaffee, zu einer kurzen Pause im Trubel oder zu einem festlichen Ritual, das man gern wiederholt. Weitere Inspiration zur gemeinsamen Kollektion finden Sie hier.