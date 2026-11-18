Gemeinsame Zeit und geteilte Momente sind oft die schönsten Geschenke. Wer dazu noch eine kleine Aufmerksamkeit sucht, findet in der Nespresso x Swarovski Festtagskollektion Ideen, die genau solche Genussmomente begleiten.

Für alle, die den Advent gern Türchen für Türchen genießen, hält der Nespresso Adventskalender tägliche Überraschungen bereit, die die Wartezeit bis Weihnachten versüßen. Für Kaffeeliebhaber:innen, die auch unterwegs nicht auf ihren Kaffee verzichten möchten, gibt es den Travel Mug mit passendem Mug Holder und funkelnden Swarovski-Kristallen. Auch für die Festtagsdekoration finden sich besondere Akzente: Zwei sammelbare Kristallornamente, inspiriert von den Nespresso ORIGINAL und VERTUO Kapseln, lassen sich einzeln oder als Duo verschenken – oder schmücken den eigenen Weihnachtsbaum mit besonderer Eleganz.