Frauen, die Wissen schaffen

Drei der insgesamt vier Fakultäten an der Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) in Wien werden aktuell von Frauen geführt: Psychotherapiewissenschaft mit der Dekanin Andrea Jesser, Medizin mit der Dekanin Katarzyna Krzyzanowska-Mittermayer und Jus mit der Dekanin Elke Heinrich-Pendl. Außerdem zeichnet mit der Professorin und ehemaligen Dekanin Manuela Födinger eine Frau verantwortlich für ein neues Curriculum des Medizinstudiums an der SFU. Die Uni trifft seit Jahren bewusst Maßnahmen, um geschlechtergerechte Besetzungen zu ermöglichen und ein Umfeld zu bieten, in dem der Karriereweg allen offensteht – egal ob Mann oder Frau. Das hat auch gute Gründe, denn: „Frauen haben es definitiv schwerer. Sie müssen mehr leisten, um in Führungspositionen zu kommen, da das Feld männlich dominiert ist“, sagt Födinger.

In puncto Forschung will man an der SFU nicht nur Wissen schaffen, sondern mit der Wissenschaft auch einen konkreten Nutzen im Alltag der Menschen erzeugen. Ein Beispiel ist etwa der berühmte Gurgeltest, der von Födinger und ihrem Team während der Coronapandemie für die Stadt Wien entwickelt und von Millionen Menschen verwendet wurde. Aber auch heute ist die Privatuniversität integraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung: mit Ambulanzen und klinischen Einrichtungen in den Bereichen psychische Gesundheit und Zahnmedizin in Wien.