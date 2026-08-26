Primark Performance Wear für einen aktiven Lifestyle

Die Seamfree-Styles überzeugen mit sportlichem Design und einer nahtlosen Verarbeitung. Atmungsaktive, schweißableitende Materialien sorgen für ein angenehmes Tragegefühl – und das zum attraktiven Einstiegspreis. Wer es besonders weich mag, findet in der Buttery-Soft-Linie geschmeidige Stoffe, die sich ideal für entspannte Tage, sanfte Bewegung oder eine Pilates-Session eignen. Für Momente, in denen etwas mehr Halt gefragt ist, bietet Smooth Support die perfekte Balance aus weicher Haptik, zuverlässigem Support und uneingeschränkter Bewegungsfreiheit.