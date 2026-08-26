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Primark Performance Wear für einen aktiven Lifestyle

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Aktive Looks begleiten längst nicht mehr nur das Workout. Mit der neuen Performance-Kollektion bringt Primark moderne Athleisure-Styles in deinen Alltag.

Ob beim Coffee Date, beim Shopping oder beim Spaziergang durch die Stadt – die vielseitigen Pieces machen jede Bewegung mit. Und wenn es direkt vom Alltag ins Training geht, sorgen innovative Materialien, 4-Wege-Stretch, schweißableitende Fasern und reflektierende Details für Leichtigkeit und maximale Bewegungsfreiheit.

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Primark Performance Top €14, Shorts €13

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Komfort für jede Bewegung

Die Seamfree-Styles überzeugen mit sportlichem Design und einer nahtlosen Verarbeitung. Atmungsaktive, schweißableitende Materialien sorgen für ein angenehmes Tragegefühl – und das zum attraktiven Einstiegspreis. Wer es besonders weich mag, findet in der Buttery-Soft-Linie geschmeidige Stoffe, die sich ideal für entspannte Tage, sanfte Bewegung oder eine Pilates-Session eignen. Für Momente, in denen etwas mehr Halt gefragt ist, bietet Smooth Support die perfekte Balance aus weicher Haptik, zuverlässigem Support und uneingeschränkter Bewegungsfreiheit.

WOMAN EMPFIEHLT

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Primark Performance Buttery Soft Leggins (€14)

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Performance trifft Style

Auch alle, für die Laufen zur Daily Routine gehört, sind mit Primark bestens ausgestattet: Leichte Webmaterialien, reflektierende Details für mehr Sichtbarkeit und praktische Extras wie integrierte Taschen machen jede Runde durch Park oder Stadt noch komfortabler und sehen dabei genauso gut aus.

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Primark Performance_Shopper €20

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Performance trifft Style

Ab sofort in allen Primark Stores erhältlich.