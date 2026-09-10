Smart & Timeless: Die neuen Herbstlooks von bonprix

Ob eleganter Mantel, weicher Kaschmirpullover oder Lederhose im modernen Schnitt – jedes Teil lässt sich Saison für Saison neu kombinieren. Klassische Grid Checks setzen dezente Akzente, hochwertige Stoffe und durchdachte Details sorgen für Komfort und Langlebigkeit. So entsteht eine stilvolle Garderobenbasis, die für bonprix steht: affordable Feel-Good Fashion, die sich auszahlt.