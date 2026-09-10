Smart & Timeless: Die neuen Herbstlooks von bonprix

Investment Pieces für den Herbst – zeitlos, hochwertig, unverzichtbar.
Zeitlose Eleganz trifft auf langlebige Qualität: Die neue Kollektion von bonprix setzt auf Premium-Materialien wie Wolle, Kaschmir, Alpaka und Nappa-Leder – kombiniert mit modernen, femininen Silhouetten. Hellblau, Dunkelbraun, Weinrot und Naturbraun schaffen Looks, die stilvoll und zeitlos zugleich sind.
Ob eleganter Mantel, weicher Kaschmirpullover oder Lederhose im modernen Schnitt – jedes Teil lässt sich Saison für Saison neu kombinieren. Klassische Grid Checks setzen dezente Akzente, hochwertige Stoffe und durchdachte Details sorgen für Komfort und Langlebigkeit. So entsteht eine stilvolle Garderobenbasis, die für bonprix steht: affordable Feel-Good Fashion, die sich auszahlt.
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