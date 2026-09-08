Geschützt ins Leben

„Eigentlich sind wir eine ganz normale Familie, die sehr gerne verreist, gemeinsam viel unternimmt und viel spielt“, erzählt Sonja Deutschmann. Dabei war der Start ins Familienleben alles andere als normal. Denn als die Zwillinge Amélie und Moritz im Dezember 2011 zur Welt kommen, sind sie Spät-Frühgeborene. Nach drei Wochen im Spital dürfen die Babys schließlich Ende Dezember mit ihren Eltern nach Hause. „Alles war gut. Doch dann kam dieser 3. Jänner“, erinnert sie sich.

Als sie am Gitterbett stand und ihren Sohn beobachtete, kam ihr etwas seltsam vor. „Der Moritz hustet für einen Neugeborenen sehr tief“, sagte sie zu ihrem Mann. Der vertraute auf die Instinkte einer Mutter, schnappte die beiden Kinder und seine Frau und fuhr schleunigst mit ihnen ins Spital. Dort erfolgte sofort einen RSV-Abstrich. Schnell zeigt sich: Beide Kinder sind RSV-positiv und müssen stationär aufgenommen werden.

Was genau das heißt, weiß Frau Deutschmann zunächst nicht. Sie kann sich nur vage an ein Informationsblatt erinnern, das ihr kurz nach der Geburt zu diesem Thema überreicht wurde. Damals hatte sie aber keinen Kopf, um sich darüber Gedanken zu machen. Den hat sie auch in diesem Moment nicht wirklich. „Am Weg zur Kinderstation stelle ich das Maxi-Cosi hin und sehe: Der Moritz wird blau.“ Er wird sofort beatmet und kommt danach auf die medizinische Intensivstation.