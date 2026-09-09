Frau will investieren. Aber wie?

Investieren muss weder kompliziert noch mit großen Summen verbunden sein. Die "she invests"-Initiative mit einem Online-Event am Mittwoch, den 23. September 2026, zeigt, worauf Frauen achten sollten und wie sie bereits mit kleinen Beträgen langfristig investieren können.

Eigentlich ist der Wunsch längst da: das eigene Geld nicht einfach liegen lassen, sondern etwas daraus machen. Vorsorgen, Vermögen aufbauen, finanziell unabhängiger werden. Und trotzdem bleibt oft die Frage: Wie fange ich überhaupt an?

Bei vielen meldet sich bereits schon bevor es um konkrete Zahlen geht die leise Stimme im Kopf: Brauche ich dafür nicht erst eine größere Summe? Was, wenn ich ausgerechnet zum "allerfalschesten" Zeitpunkt einsteige? Was passt zu mir: ETF, Fonds oder doch einzelne Aktien?