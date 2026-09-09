Frau will investieren. Aber wie?

Investieren muss weder kompliziert noch mit großen Summen verbunden sein. Die "she invests"-Initiative mit einem Online-Event am Mittwoch, den 23. September 2026, zeigt, worauf Frauen achten sollten und wie sie bereits mit kleinen Beträgen langfristig investieren können.
Eigentlich ist der Wunsch längst da: das eigene Geld nicht einfach liegen lassen, sondern etwas daraus machen. Vorsorgen, Vermögen aufbauen, finanziell unabhängiger werden. Und trotzdem bleibt oft die Frage: Wie fange ich überhaupt an?
Bei vielen meldet sich bereits schon bevor es um konkrete Zahlen geht die leise Stimme im Kopf: Brauche ich dafür nicht erst eine größere Summe? Was, wenn ich ausgerechnet zum "allerfalschesten" Zeitpunkt einsteige? Was passt zu mir: ETF, Fonds oder doch einzelne Aktien?
Eigentlich ist der Wunsch längst da: das eigene Geld nicht einfach liegen lassen, sondern etwas daraus machen. Vorsorgen, Vermögen aufbauen, finanziell unabhängiger werden. Und trotzdem bleibt oft die Frage: Wie fange ich überhaupt an?
Bei vielen meldet sich bereits schon bevor es um konkrete Zahlen geht die leise Stimme im Kopf: Brauche ich dafür nicht erst eine größere Summe? Was, wenn ich ausgerechnet zum "allerfalschesten" Zeitpunkt einsteige? Was passt zu mir: ETF, Fonds oder doch einzelne Aktien?
Den perfekten Zeitpunkt? - Gibt es selten!
Diese Zweifel kennen viele. Die gute Nachricht: Wer investieren möchte, muss weder ein großes Vermögen besitzen noch Finanzexpertin sein. Viel wichtiger ist, die eigenen Möglichkeiten zu kennen, sich grundlegendes Wissen anzueignen und Entscheidungen zu treffen, die zur persönlichen Situation passen.
Auch die Frage nach dem perfekten Zeitpunkt darf dabei etwas an Bedeutung verlieren. Denn wie sich die Finanzmärkte morgen, nächste Woche oder in einem halben Jahr entwickeln, weiß niemand im Voraus. Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, muss deshalb nicht versuchen, jede Börsenbewegung vorherzusehen, sondern braucht vor allem eines: Disziplin und Regelmäßigkeit.
Das nimmt Druck aus dem Thema. Denn die erste Investmententscheidung muss nicht gleichzeitig die perfekte Strategie für die nächsten 30 Jahre sein. Wissen wächst mit der Zeit, die eigene finanzielle Situation verändert sich und auch eine Anlagestrategie darf sich weiterentwickeln.
Genau hier setzt "she invests" an: Die Initiative unterstützt Frauen dabei, Finanzwissen aufzubauen, Möglichkeiten besser einzuordnen und informierte Entscheidungen für die eigene finanzielle Zukunft zu treffen.
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Kleine Beträge, langfristig gedacht
Ein weiterer Gedanke hält viele Frauen vom Investieren ab: Dafür brauche ich doch erst einmal viel Geld.
Dabei können auch kleinere, regelmäßig investierte Beträge eine Möglichkeit sein, Schritt für Schritt Vermögen aufzubauen. Eine Variante sind Sparpläne, bei denen monatlich ein festgelegter Betrag angelegt wird. So wird das Investieren zur regelmäßigen Routine und die Frage nach dem vermeintlich idealen Börsentag rückt in den Hintergrund.
Wer langfristig investiert und Erträge wieder anlegt, kann außerdem vom Zinseszinseffekt profitieren. Über viele Jahre kann dadurch auch aus überschaubaren regelmäßigen Beträgen eine beachtliche Summe entstehen. Bitte beachten Sie, dass auch bei langfristiger Veranlagung Kapitalverluste entstehen können. Wie viel Geld investiert werden kann und welche Anlageform dafür infrage kommt, hängt natürlich immer von der eigenen finanziellen Situation, den persönlichen Zielen und dem individuellen Sicherheitsbedürfnis ab.
ETF, Fonds, Aktie ... was passt zu mir?
Wer sich erstmals intensiver mit dem Thema beschäftigt, landet schnell in einem kleinen Finanz-Wortsalat. ETFs, aktive und passive Fonds, Aktien, Anleihen, Depotgebühren, Plattformen und Sparpläne. Das kann im ersten Moment ganz schön viel sein.
Wichtig ist, die grundlegenden Unterschiede zu verstehen und sich dann zu fragen: Was möchte ich mit meinem Geld erreichen? Wie lange kann ich darauf verzichten und wie viel Risiko fühlt sich für mich noch gut an?
Wer dabei Unterstützung möchte, kann sich beraten lassen. Ein unverbindliches Gespräch mit einer Beraterin kann helfen, die eigenen Ziele zu sortieren, verschiedene Möglichkeiten besser zu verstehen und herauszufinden, welche Optionen zur eigenen Situation passen.
Erste Bank she invests Garant
Auch das persönliche Sicherheitsbedürfnis spielt bei der Geldanlage eine Rolle. Eine mögliche Anlageform ist der Erste Bank she invests Garant. Die Garant-Anleihe bezieht sich auf neun internationale Unternehmen, in denen Frauen in Top-Management-Positionen vertreten sind und verbindet damit Geldanlage mit einem zusätzlichen Fokus auf Diversität in Unternehmen.
Wie bei jeder Wertpapierveranlagung gilt auch hier: Welche Chancen und Risiken zu den eigenen Zielen und zum persönlichen Sicherheitsbedürfnis passen, sollte individuell geprüft werden.
Von der Orientierung zur eigenen Strategie
Wer sich bei all diesen Fragen mehr Orientierung wünscht, kann beim kostenlosen "she invests"-Online-Event "Investieren mit Plan statt Bauchgefühl" am Mittwoch, den 23. September 2026 tiefer in die Finanzbubble eintauchen. Das Programm richtet sich sowohl an Frauen, die sich erstmals intensiver mit dem Investieren beschäftigen, als auch an jene, die bereits Erfahrung haben und ihre Strategie weiterentwickeln möchten.
Einsteigerinnen erfahren in einem eigenen Workshop unter anderem, was Fonds, ETFs, Aktien und Anleihen unterscheidet, was hinter aktiven und passiven Fonds steckt und worauf bei Plattformen und Gebühren zu achten ist.
Wer bereits investiert, beschäftigt sich mit Fragen, die einen Schritt weitergehen: Wie wirken sich Zinsen, Inflation und geopolitische Entwicklungen auf die Märkte aus? Wie entsteht durch Diversifikation und Asset Allocation ein gut aufgestelltes Portfolio? Und welche psychologischen Fallen können uns bei finanziellen Entscheidungen in die Quere kommen?
In ihrer Keynote zeigt Christin Pölzl-Bahr außerdem, wie sich die Vielfalt der heutigen Investmentwelt besser einordnen lässt, welche typischen Denkfehler uns dabei begegnen und warum langfristiger Vermögensaufbau vor allem eines braucht: eine klare Strategie.
Die wichtigste Botschaft dabei ist vielleicht gleichzeitig die entlastendste: Niemand muss von Anfang an alles wissen. Finanzielle Selbstbestimmung wächst mit Wissen, Erfahrung und den Entscheidungen, die wir für unsere eigene Zukunft treffen.
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Eine Veranlagung in Wertpapiere birgt neben Chancen auch Risiken.
Jetzt kostenlos zum "she invests"- Online-Event am 23. September anmelden!