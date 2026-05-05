Entdecken Sie mehr Malta

Malta, ein kleiner Inselstaat im Herzen des Mittelmeers, fasziniert Reisende mit seiner einzigartigen Mischung aus Geschichte, Kultur und natürlicher Schönheit.
Die drei Inseln Malta, Gozo und Comino liegen nur 90 km südlich von Sizilien.
Trotz ihrer überschaubaren Größe bietet die Inselgruppe Ihnen eine erstaunliche
Vielfalt an Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen. Sonne, türkisblaues Meer und
historische Schätze machen Malta zu einer idealen Urlaubsdestination für
Kulturliebhaber, Badegäste und Genießer gleichermaßen.
Ob bei einem Spaziergang durch die engen Gassen von Valletta oder bei einem Abendessen unter freiem Himmel – die Inselgruppe begeistert Sie mit mediterraner Lebensfreude und einem einzigartigen kulturellen Erbe. Wer einmal dort war, wird verstehen, warum Malta seit Jahren zu den beliebtesten Reisezielen Europas gehört – und das nur zwei Flugstunden von Wien entfernt.