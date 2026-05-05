Entdecken Sie mehr Malta

Ob bei einem Spaziergang durch die engen Gassen von Valletta oder bei einem Abendessen unter freiem Himmel – die Inselgruppe begeistert Sie mit mediterraner Lebensfreude und einem einzigartigen kulturellen Erbe. Wer einmal dort war, wird verstehen, warum Malta seit Jahren zu den beliebtesten Reisezielen Europas gehört – und das nur zwei Flugstunden von Wien entfernt.