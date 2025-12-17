Logo

WOMAN Adventkalender Tag 20: Gewinnen Sie eines von 61 Oribe Holiday Sets

Subressort
Adventkalender
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
©Oribe
  1. home
  2. Aktionen
  3. Adventkalender

Oribe verlost Holiday Sets im Wert von 5.200 Euro:

  • 10 x Gold Lust Collection Set

  • 25 x Cộte d’Azur Hand Wash & Crème Set

  • 25 x Gold Lust Hair Alchemy Set

  • 1 X Gold Lust Liter Set

Luxuriöse Salonpflege für Sie! Für alle, die nicht zu den Gewinner:innen gehören: Die Oribe Sets sind auch in den Nägele & Strubell Filialen erhältlich.

Kein Türchen mehr verpassen - von 1. bis 24. Dezember bekommen Sie von uns jeden Tag Weihnachtspost per E-Mail. Melden Sie sich gleich für unseren Newsletter an.

Einsendeschluss: 20.12.2025, 23:59

-20% auf das WOMAN Abo
Jetzt bestellen