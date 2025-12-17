WOMAN Adventkalender Tag 22: SALTHOUSE – für eine gesunde Hautbalance

Das neue Sensitiv Shampoo ist besonders mild zur Kopfhaut und für die ganze Familie geeignet. Das Totes Meer Badesalz bindet Feuchtigkeit und pflegt trockene Haut zart und geschmeidig.

Duschgel und Körperlotion wurden speziell für die Bedürfnisse trockener, empfindlicher Haut entwickelt, sind pH-hautneutral und sorgen für ein gesundes Hautgefühl.